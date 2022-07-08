الإحصاء إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1444 بلغ 899,353 حاجًّا وحاجة

أعلنت المديرية العامة للإحصاء، اليوم، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ (899353) حاجاً منهم (779،919) حاجاً من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (119،434) حاجاً على حد سواء. المواطنون وفي سنة 1444 د. ح- بلغ عدد الحجاج من اجمالي الحجاج من المواطنين والاجانب (486458) حاجا فيما بلغ عدد الحجاج من اجمالي المعتمرين الوطنيين والاجانب (412895) حاجا.

وفيما يتعلق بإحصاءات الحجاج من خارج المملكة، أشارت المديرية العامة للإحصاء إلى أن نسبة حجاج الدول العربية بلغت (21.4٪)، بينما بلغت نسبة حجاج الدول الآسيوية باستثناء الدول العربية 53.8٪، بينما بلغت نسبة الحجاج من الدول العربية. من الدول الأفريقية باستثناء الدول العربية بلغت (13.2٪) بينما بلغت نسبة الحجاج من أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6٪. فيما وصل عبر المنافذ البرية (35210) حاجا بينما وصل عبر الموانئ البحرية (6029) حاجا.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي القوى العاملة التي تشارك في رعاية الحجاج هذا الموسم من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بلغ (228.721) شخصاً منهم (117.049) عاملاً دائمين بنسبة (51.2٪). و (111.672 عاملا مؤقتا بنسبة 48.8٪).

الخدمات المقدمة للحجاج

أما عن الخدمات الصحية والطبية المقدمة للحجاج خلال موسم حج هذا العام، فقد بلغ إجمالي الكادر في هذا المجال (21062)، منهم 60٪ رجال و 40٪ نساء، وبلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، وعدد المراكز الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمراكز المقدسة (152)، وبلغ عدد الأسرة المتاحة لرعاية مرضى الحجاج (716) سريرا طبيا مجهزا، فيما بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة للحضور. بلغ عدد طائرات الإجلاء (511) طائرة معدة للتعامل مع أي حالة طبية حالة حرجة بين الحجاج لا قدر الله (6) طائرات، وعدد التطعيمات المخطط لها (90840)، وعدد غرف العزل. أعدت في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لاستقبال أي حالة بين الحجاج تتطلب العزلة لا الله. تريدها بلغ (198) غرفة. بلغ عدد مراكز الطوارئ المجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة بين الحجاج (97)، وبلغ عدد فرق الطوارئ الطبية (264)، وخلال موسم الحج – حتى وقت الإعلان عن هذا الاتصال – ( تم إجراء 294) عملية جراحية بين القسطرة والولادة والرعاية الطبية. عمليات أخرى.

أما عن الخدمات الأمنية المقدمة للحفاظ على سلامة الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، بحسب وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد مراكز الشرطة خلال موسم الحج (38)، وعدد حركة المرور. وبلغ عدد المحطات (223) نقطة لتسهيل تدفق الحجاج في مكة وبين مواسم الحج فيما بلغ عدد الحواجز الأمنية على مداخل مكة المكرمة (114) مركزا للدفاع المدني بلغ (220).

خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

فيما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء المقدمة للحجاج من قبل الشركة الوطنية للمياه والإنارة، بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم خدمات المياه والكهرباء (6734) موظفًا وموظفة، وبلغت كمية المياه المخطط إيصالها للحجاج. (20.700.000) متر مكعب، وكمية المياه العادمة المتوقع معالجتها (14.000.000 متر مكعب، ومصادر المياه المقدمة (100٪) تحلية، وبلغ عدد محطات الكهرباء (5) محطات تعمل بكامل طاقتها 24 ساعة. في اليوم خلال موسم الحج، بينما كمية المياه الموزعة على الحجاج هي ماء زمزم (5،705،864 لتراً).

فيما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة للحجاج، بحسب هيئة تقنية المعلومات والاتصالات، بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم هذه الخدمات (3294) موظفًا وموظفة، كما بلغ عدد المحطات القاعدية الداعمة للجيل الخامس في المنطقة. بلغ عدد مساجد مكة والمدينة والمشاعر المقدسة (197). بلغ عدد المواقع الساخنة (Wi-Fi) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة (10266)، وبلغ متوسط ​​سرعات تنزيل البيانات في مكة المكرمة (195.36 ميجابايت). ) وارتفع متوسط ​​سرعة تنزيل البيانات في مكة المكرمة (51٪). بينما بلغ متوسط ​​سرعة تنزيل البيانات بالمدينة المنورة (219.40 ميجابايت)، بلغ متوسط ​​زيادة سرعة تنزيل البيانات بالمدينة المنورة (46٪)، وفيما يتعلق بخدمات البريد والنقل والشحن المقدمة للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، بلغ إجمالي عدد العاملين في تقديم هذه الخدمات (19،817) مشتغل. بلغ عدد مكاتب البريد السعودي التي تقدم خدمات للحجاج (16)، وبلغ عدد قطارات الحرمين (35)، وبلغ عدد رحلات قطار الحرمين (35) رحلة عبر (5) جولة. محطات الرحلات اليومية، وقد بلغ هذا العدد الطرق الرئيسية والفرعية المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة (44) طريقًا بإجمالي أطوال (13300 كم). وصل الحرم إلى (600.000) وإجمالي عدد الحافلات المعتمدة (17.072).

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء أصدرت بيانات ومؤشرات إحصائية لموسم حج 1444 م. H.، على أساس الاستفادة من البيانات من السجلات الإدارية واعتبرها المصدر الرئيسي للبيانات، ممثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة. المنظمات المكلفة بمساعدة الحجاج على توفير البيانات وفق نموذج موحد يتضمن سلسلة من العناصر مثل بيانات الغذاء والعمالة والمعدات والخدمات التي يقدمها كل طرف حسب الزمان والمكان المرجعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية. ينفذ جميع الأعمال الإحصائية والإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية وتحليل البيانات والمعلومات وجميع المعلومات والبيانات وتوثيقها وحفظ إحصاءات العمل التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة. المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة وترميزها وتبويبها وتحليلها واستخراج إحصاءات مؤشرها.

للاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1444 هـ، يرجى زيارة الرابط التالي https//www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/Hajj٪20Report٪201444H.pdf.