الإحصاء ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات المديرية العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثاني من العام الجاري 2022 بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

زيادة العقارات السكنية

وعزت الهيئة ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام إلى تأثرها بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9٪، فيما ساهم انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.5٪ والعقارات الزراعية بنسبة 0.6٪ في تقليل الزيادة. في الفهرس العام.

ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.9٪ نتيجة ارتفاع أسعار القطع السكنية بنسبة 2٪ في الربع الثاني، مع وزن كبير في المؤشر العام.

وأشارت المؤشرات إلى أن أسعار الفلل انخفضت بنسبة 1.1٪، وكذلك أسعار الشقق السكنية بنفس النسبة، و 0.9٪ للمنازل، فيما بقيت أسعار المباني التجارية مستقرة، وسجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 1.5٪. من انخفاض أسعار القسائم التجارية بنسبة 1.5٪.

مؤشر أسعار المنزل

وأوضحت البيانات أن أسعار مؤشر أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.3٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، مقارنة بأسعار الربع الأول، متأثرة بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5٪.