الإحصاء ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% خلال شهر يوليو الماضي

أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يوليو 2022، بنسبة 2.7٪ مقارنة بشهر يوليو 2022، وأعلى من يونيو السابق الذي بلغ 2.3٪. .

أسعار المواد الغذائية

وعزت الهيئة في تقرير لها يوم الاثنين الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.9٪ وزيادة أسعار النقل بنسبة 3.6٪.

وقالت الهيئة إن مادة الأغذية والمشروبات تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1٪، وكان لارتفاع هذا البند تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي في يوليو 2022، نظرا لوزنه في المؤشر. 18.8٪.

مؤشر أسعار المستهلك

وارتفعت أسعار وزارة النقل متأثرة بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2٪.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثرا بارتفاع قطاع النقل بنسبة 1.1٪، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1٪.