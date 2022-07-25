الإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 26.7% خلال مايو

أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية في مايو الماضي بنسبة 26.7٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 27.9 مليار ريال، مقابل 22 مليار ريال في مايو 2022.

صادرات البضائع

وأوضحت الإحصاءات، في بيان، أن الصادرات السلعية سجلت ارتفاعا في مايو 2022 بنسبة 83.4٪، بلغت 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال في مايو 2022، نتيجة زيادة الصادرات النفطية بمقدار 59.7 مليار ريال. أو 105.5٪.

وأشارت مؤشرات الهيئة إلى ارتفاع حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 72٪ في مايو 2022 إلى 80.6٪ في مايو 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنحو 6400 مليون ريال مقارنة بشهر أبريل الماضي بنسبة 4.7٪.

الصناعات الكيماوية

وشكلت منتجات الصناعات الكيماوية 35.3٪ من إجمالي صادرات السلع غير النفطية وزادت 2.9 مليار ريال بنسبة 41.4٪، يليها البلاستيك والمطاط ومنتجاتهما بنسبة 31.3٪ بزيادة 900 مليون ريال بنسبة 12.1٪.

وجاءت الآلات والأجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية في قائمة أهم الواردات بنسبة 19.5٪، تليها معدات النقل وقطع غيارها بنسبة 12.8٪ من إجمالي الواردات.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى كشريك للمملكة في تجارة السلع، حيث بلغت قيمة الصادرات 19.2 مليار ريال خلال مايو 2022، بنسبة 13.3٪ من إجمالي صادرات المملكة، ثم الهند بـ 14.7 مليار ريال بنسبة 10.2٪، واليابان في المرتبة الثالثة. بقيمة 12.5 مليار ريال بنسبة 8.7٪.