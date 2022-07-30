الإدارة الأميركية تتوصل إلَّى صفقة مع “مودرنا” للحصول على لقاح “أوميكرون”

أعلنت اليوم الجمعة أنها توصلت إلَّى اتفاق مع شركة موديرنا لشراء 66 مليون جرعة من الجيل القادم للشركة من لقاح “كوفِيْد -19” الذي يستهدف متحولة أوميكرون شديدة الانتقال، بكَمْية كافِيْة هذا الشتاء لكل من يريد. جرعة معززة محدثة.

يأتي طلب الحقن الثنائي التكافؤ فِيْ أعقاب الإعلان الشهر الماضي عَنّْ حصول الحكومة الفِيْدرالية على 105 ملايين جرعة من لقاح مماثل من شركة الأدوية المنافسة فايزر.

من المقرر تسليم كلا الأمرين فِيْ الخريف والشتاء، على افتراض أن المنظمين يوقعون على فعالية اللقاحين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

كانت سلالة Omicron سائدة فِيْ الولايات المتحدة منذ ديسمبر، عَنّْدما تسبب البديل PA5 فِيْ موجة هائلة من الإصابات فِيْ جميع أنحاء البلاد، حتى أصابت الرئيس جو بايدن.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، كزافِيْيه بيسيرا، فِيْ بيان “يجب أن نظل يقظين فِيْ معركتنا ضد (كوفِيْد -19) وأن نواصل توسيع وصول الأمريكيين إلَّى أفضل اللقاحات والعلاجات”.

وأضاف “بينما نتطلع إلَّى فصلي الخريف والشتاء، فإننا نفعل ذلك بالضبط – ونضمن أن الأمريكيين لديهم الأدوات التي يحتاجونها للبقاء بأمان والمساعدة فِيْ الحفاظ على أمتنا تتقدم إلَّى الأمام”.

قالت إدارة بايدن إن الطلبات الأمريكية مع شركتي Pfizer و Moderna تتضمن خيارات لشراء 300 مليون جرعة لكل منهما، لكن الوصول إلَّى هذا المجموع يتطلب مزيدًا من التمويل من الكونجرس.

تلقى حوالي 261 مليون أمريكي جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد “كوفِيْد -19″، لكن 108 ملايين فقط تلقوا جرعة معززة.