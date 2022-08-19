الإذاعة والتلفزيون تنعي عبدالعزيز الزهراني قدم مسيرة حافلة بالعطاء والتميز

نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مدير القنوات الرياضية السعودية وأحد مؤسسيها عبدالعزيز الزهراني، الذي وافته المنية صباح الجمعة.

ركوب الحافلة

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الزهراني وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالكرم والنجاح والتميز في العمل التلفزيوني.

ملاحظة العزاء للمتوفى

قدم العديد من الإعلاميين والعاملين بالقنوات الرياضية السعودية تعازيهم، حيث قال غانم القحطاني علمت بوفاة الصديق الخالوق مدير القنوات الرياضية السعودية عبدالعزيز الزهراني رحمه الله أبي. سعود وسلمناه .. حزننا كبير في القنوات الرياضية السعودية ولكن ما يحتاجه منا الآن أن ندعوه بالرحمة والمغفرة.

قال محمد المريبض رحم الله الزميل العزيز المخرج عبدالعزيز الزهراني، غفر الله له، وطهّره من الذنوب والمعاصي، كما أن الثوب الأبيض مطهر من القذارة.

وكتب الصحفي عبد الرحمن الحميدي رحم الله الزميل العزيز المخرج عبدالعزيز الزهراني طيب القلب.

وغرد عمر الحربي خالص التعازي والتضامن مع أسرة وأسرة الزميل العزيز عبدالعزيز الزهراني.