الإرشادات والتطعيمات اللازمة للحجاج المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية 1443

مع اقتراب موسم الحج في المملكة العربية السعودية ، ومع ذهاب جميع الأفراد حول العالم لأداء مناسك الحج ، تم وضع العديد من الإرشادات الصحية ، ومن أهم هذه التعليمات التطعيمات اللازمة للحجاج. يقي الحجاج من الأمراض ، وهذه التطعيمات واجبة على الحجاج بأمر من وزارة الحج والعمرة السعودية.

معرفة التطعيمات اللازمة للحجاج 1443

هناك عدة أنواع من التطعيمات التي يجب على الحجاج الحصول عليها قبل السفر للحج. هذه التطعيمات هي:

يتم أخذ التطعيم ضد التهاب السحايا قبل الذهاب لأداء فريضة الحج لمدة تزيد عن 3 سنوات.

في حالة أن التطعيم هو لقاح عديد السكاريد ، تكون فترة الحصول عليه أقل من 10 سنوات.

إذا كان التطعيم لقاحًا مشتركًا ، فيجب الحصول عليه خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.

أما لقاح الأنفلونزا الموسمية فهو لحالات نقص المناعة الخلقي أو المكتسب وأمراض المستقبلات والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

لقاح الأنفلونزا الموسمية إلزامي للأفراد التابعين لوزارة الصحة.

ويوصى به للعاملين في الحج من العاملين في القطاعات الأخرى.

إرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام التي وضعتها وزارة الحج والعمرة 1443

قبل سفر الحجاج لأداء فريضة الحج ، يجب توافر عدة إرشادات صحية حفاظًا على سلامتهم ، وهذه الإرشادات هي: