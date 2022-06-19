الإرشادات والتطعيمات اللازمة للحجاج المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية 1443

مع اقتراب موسم الحج في المملكة العربية السعودية ، ومع ذهاب جميع الأفراد حول العالم لأداء مناسك الحج ، تم وضع العديد من الإرشادات الصحية ، ومن أهم هذه التعليمات التطعيمات اللازمة للحجاج. يقي الحجاج من الأمراض ، وهذه التطعيمات واجبة على الحجاج بأمر من وزارة الحج والعمرة السعودية.
معرفة التطعيمات اللازمة للحجاج 1443
هناك عدة أنواع من التطعيمات التي يجب على الحجاج الحصول عليها قبل السفر للحج. هذه التطعيمات هي:
- يتم أخذ التطعيم ضد التهاب السحايا قبل الذهاب لأداء فريضة الحج لمدة تزيد عن 3 سنوات.
- في حالة أن التطعيم هو لقاح عديد السكاريد ، تكون فترة الحصول عليه أقل من 10 سنوات.
- إذا كان التطعيم لقاحًا مشتركًا ، فيجب الحصول عليه خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات.
- أما لقاح الأنفلونزا الموسمية فهو لحالات نقص المناعة الخلقي أو المكتسب وأمراض المستقبلات والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
- لقاح الأنفلونزا الموسمية إلزامي للأفراد التابعين لوزارة الصحة.
- ويوصى به للعاملين في الحج من العاملين في القطاعات الأخرى.
إرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام التي وضعتها وزارة الحج والعمرة 1443
قبل سفر الحجاج لأداء فريضة الحج ، يجب توافر عدة إرشادات صحية حفاظًا على سلامتهم ، وهذه الإرشادات هي:
- يجب على جميع الحجاج وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الحصول على جميع تطعيمات الحج.
- يشترط تناول أدوية خاصة في حالة مرض أحد الحجاج ، وضرورة العلاج بشكل مستمر.
- إحضار عدد كافٍ من الملابس ؛ حفاظًا على النظافة ، وأن تكون الملابس فضفاضة ، وألوانها فاتحة.
- تقرير مفصل مصحوب بالأمراض والأدوية والجرعات لمتابعة الحالة عند الضرورة.
- يجب التأكد من أن جميع أدوات النظافة الشخصية داخل الحقيبة الشخصية.
- في حالة إصابة الحاج بمرض السكر يجب إحضار جهاز قياس السكر في الدم.
- ينصح بالجلوس والمشي في الطائرة إذا كانت مدة السفر طويلة.
- ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل السفر للتأكد من سلامته وصحته وقدرته على أداء مناسك الحج.
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