الإرشاد الزراعي السل البقري مرض معدٍ ومزمن يصيب الحيوانات وينتقل للإنسان

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة من خطورة الإصابة بمرض السل البقري وانتقاله إلى الإنسان من خلال ملامسة الحيوانات المصابة.

وقالت الدائرة إن مرض السل البقري مرض معدي مزمن يصيب الثدييات وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتبدو الحيوانات المصابة هزيلة للغاية وينخفض ​​إنتاج الحليب لديها.

# السل البقري مرض معدي مزمن يصيب الثدييات وينتقل من حيوان الى انسان، وتبدو الحيوانات المصابة هزيلة جدا وينخفض ​​انتاجها من اللبن .. ما هي طرق الوقاية من هذا المرض عبدالعزيز صالح العصيبي# التوجيه البيطري# دليلك_الزراعي pic.twitter.com/vc2qM7KXOO

– الإرشاد الزراعي (agri_ext) 18 يوليو 2022

قال الدكتور عبد العزيز صالح العصيبي إنه مرض معدي مزمن يصيب الثدييات وينتقل إلى الإنسان، وينتقل هذا المرض عن طريق الهواء من الحيوان المصاب إلى الحيوان السليم.

أعراض المرض

وأضاف أن أعراضه تشمل

الهزال الشديد

قلة إنتاج الحليب.

في الحالات التي يصاب فيها الحيوان بسعال.

الوقاية من المرض

وأضاف العصيبي أنه يمكن الوقاية من المرض من خلال التخلص الصحي من الحيوانات المريضة.

قال نصيحتنا للمربي والمستهلك ألا يشرب الحليب إلا بعد البسترة والغليان، وعدم إدخال أي حيوانات جديدة إلا بعد التأكد من خلوها من أي مرض، وفي حالة الاشتباه في أي من هذه الأعراض. ، عليهم زيارة أقرب فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة “.