الإرشاد الزراعي 3 علامات تجب مراعاتها عند شراء العنب

أصدرت دائرة الإرشاد الزراعي سلسلة من النصائح حول كيفية تخزين العنب والحفاظ عليه طازجًا لأطول فترة ممكنة.

في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أشار إلى أهمية اختيار العنب ذي السيقان الخضراء والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعنب.

وأشار إلى أن العنب ذو السيقان البنية والتوت المنفصل غالبًا ما يكون أكثر نضجًا، مما يؤدي إلى فسادها بشكل أسرع.

احترس من علامات العفن

وأضاف “ابحث عن علامات تشكل العفن على عناقيد العنب وتجنب شراء العنب الذي يحتوي على بقع بيضاء ورمادية، فهذه تدل على العفن، ويمكن أن ينتقل إلى باقي العنب بسرعة”.

للحفاظ على العنب طازجًا لفترات طويلة ؛ وقالت الإدارة “ضع العنب في الثلاجة فور عودته إلى المنزل، وسيحافظ العنب على حالته الطازجة عند درجة حرارة حوالي 0 -1 لفترة طويلة.