الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام يقدم خدماته بأكثر من 23 لغة

تقدم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة التوجيه المكاني تحت إشراف الإدارة العامة للغات والترجمة، باقات خدمية تهتم بإبراز الجهود. وخدمات المسجد الحرام بأكثر من 23 لغة عالمية على مدار 24 ساعة في اليوم.

التغلب على حواجز اللغة

يأتي ذلك سعياً من الوكالة للتغلب على حواجز اللغة وتمكين وتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للزوار من خلال استخدام اللغات وتقديم الدعم الفعال بجميع أنواعه للإدارات في تقديم خدماتها للزوار والمساهمة فيها. للنهوض. من نظام الخدمة وتحقيق الغايات المرجوة لما فيه خير الحجاج ونفعهم وإثراء تجربتهم.

3 محاور

يركز عمل الإدارة على ثلاثة محاور رئيسية التوجيه المكاني بحيث يتم توجيه المحققين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل وخارج المسجد الكبير ومن خلال مراكز المعلومات الخارجية، وإيصال الشيوخ إلى أقرب نقطة لك. الوجهة، مع الهدايا للحجاج والترحيب بهم، والتوجيه الزمني بخصوص الإجابة على الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بأوقات الصلاة، ومواعيد الزيارات والمؤتمرات والدروس، وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات، التوجيه الثقافي الرد على الأسئلة والاستفسارات الثقافية والعلمية والتاريخية المتعلقة بالمسجد الحرام ولغته.