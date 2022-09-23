الإسباني كازورلا ينضم للجهاز الفني لنادي الاتفاق بقيادة كارتيرون

وينضم الإسباني أنطونيو كازورلا إلَّى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

شهد ماران الاتفاق، اليوم، ضم المدرب الإسباني الثاني أنطونيو كازورلا للجهاز التدريبي الذي حضر بناء على طلب كارتيرون، حيث سيتم توزيع مهام عمل الجهاز التدريبي للفريقين الأول والفرعي.

عمل كازورلا سابقًا مع الأندية الإسبانية مايوركا وليفانتي، الاتفاق، الفاتح، العين، اتحاد الإسكندرية، المصري البورسعيدي والمغرب تطوان.

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وحقق الاتفاق انتصارا خلال أول أربع مباريات فِيْ دوري روشان السعودي، حيث تعادل فِيْ مباراة واحدة أمام الاتحاد وخسر فِيْ مباراتين أمام “الطائي والرائد”.

يحتل نادي الاتفاق المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 4 نقاط، بعد أن أمضى 4 أيام من المنافسة حتى الآن.

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