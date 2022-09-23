الإسترليني يسقط لأدنى مستوى فِيْ 37 عاما أمام الدولار

انخفض الجنيه البريطاني يوم الجمعة إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 37 عاما مقابل الدولار.

وقبل الإعلان المتوقع عَنّْ وزير المالية البريطاني الجديد تفاصيل التخفِيْضات الضريبية ودعم الطاقة بما يقارب 200 مليار جنيه إسترليني (225 مليار دولار).

ونزل الجنيه نحو 0.6 بالمئة إلَّى 1.1170 دولار وهُو أدنى مستوى منذ 1985.

بينما استقر مقابل اليورو عَنّْد 87.40 بنس لليورو.

أثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية.

يأمل الوزير كواسي كوارتينغ أن تعزز سياساته النمو وتكسر “دورة الركود”.

هذا على الرغم من مخاوف البعض من أن حجم الإنفاق قد يضع الجنيه الإسترليني تحت ضغط إضافِيْ.