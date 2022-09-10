الإسترليني ينتعش مدفوعاً بالخطة الاقتصادية لرئيسة الحكومة الجديدة

انتعش الجنيه البريطاني بنحو 1٪ خلال تعاملات الجمعة، بعد يوم واحد من ارتفاع سوق الأسْهُمْ فِيْ لندن، بفضل الخطة الاقتصادية التي أعلن عَنّْها رئيس الوزراء الجديد، ليز تيراس، والتي حظيت بقبول واسع فِيْ بريطانيا، وهِيْ خطة تضع حداً لها. إلَّى الارتفاع المتوقع فِيْ الأسعار. وتشكل الطاقة حماية للمستهلكين فِيْ الدولة.

وبحسب ما رصدته العربية نت، فقد تجاوز مستوى 1.158 دولار فِيْ تعاملات الجمعة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.76٪ عَنّْ إقفال اليوم السابق.

تمكن مؤشر FTSE من الإغلاق على ارتفاع يوم الخميس على خلفِيْة حزمة دعم الطاقة الجديدة لرئيس الوزراء ليز تيراس.

أغلق مؤشر لندن الرئيسي مرتفعاً 0.4٪ يوم الخميس بعد أن انخفض فِيْ فترة ما بعد الظهر.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد عَنّْ إصلاح شامل لسوق الطاقة كجزء من حزمة دعم أوسع لمعالجة ارتفاع الفواتير.

جمد تيراس فواتير الطاقة للمنازل والشركات، وحدد سقفًا قدره 2500 جنيه إسترليني (2873 دولارًا) سنويًا من 1 أكتوبر حتى 2024، بدلاً من الزيادة المقررة سابقًا لمتوسط ​​فاتورة يزيد عَنّْ 3500 جنيه إسترليني سنويًا.

فِيْ واحدة من أولى أعمالها كرئيسة للوزراء، من المتوقع أن تقترض الحكومة ما لا يقل عَنّْ 100 مليار جنيه إسترليني لتمويل حزمة الدعم. سيحدد المستشار الجديد كواسي كارتينج التكاليف المتوقعة لحزمة الطاقة فِيْ بيان مالي فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

كشفت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا عَنّْ العيوب فِيْ أمن الطاقة فِيْ بريطانيا ودفعت مشروعات القوانين للأعلى، حيث قال لها مجلس العموم “سوف أنهِيْ هذا الأمر مرة واحدة وإلَّى الأبد”.

وأضافت “إنني أتصرف على الفور من أجل دعم الأفراد والشركات على مدى العامين المقبلين، بضمان جديد لسعر الطاقة، ومعالجة السبب الجذري للمشكلات من خلال تعزيز إمدادات الطاقة المحلية”.

“تتطلب التحديات غير العادية اتخاذ تدابير استثنائية لضمان عدم عودة المملكة المتحدة إلَّى هذا الوضع مرة أخرى”.