الإستعلام عن حساب المواطن 1444 وطريقة تقديم اعتراض ca.gov.sa وشروط الأهلية ،يعتبر من أكثر الخدمات الحكومية التي قدمتها السعودية للمواطنين بهدف تحسين الظروف الاقتصادية للأسر الفقيرة وتقليل نسبة البطالة في البلاد ،بالإضافة الى سهولة تقديم الطلبات والشكاوي عند تأخير صرف الرواتب والمستحقات للمواطنين كما ويتيح خصائص تحديث البيانات للمواطن بسهولة.

استعلام عن حساب مواطن 1444

أعلن الديوان الملكي السعودي، بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز، تخصيص دعم إضافِيْ بقيمة 10.4 مليون ريال سعودي للمستفِيْدين من حساب الضمان الاجتماعي وذلك لمواجهة الأسعار المرتفعة والغالية. طريقة الاستعلام هِيْ:

أولا نحن ذاهبون إلى موقع المواطن.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهُوية وكلمة المرور.

ثم اذهب إلى القائمة الرئيسية وانقر على قائمة دراسة الأهلية.

سيُطلب منك إدخال رقم تعريف مقدم الطلب.

ثم انقر فوق رمز الاستعلام.

على الفور، سترى نتيجة الأهلية سواء تم قبول الطلب أم لا.إذا تم رفض الطلب، يمكن لمقدم الطلب تقديم اعتراض عدم الأهلية.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن 1444

لقد أعلنت برنامج حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة التي أعلن عنها البرنامج، تم تحديد شُروطْ الأهلية لحساب المواطن، يجب على مقدم الطلب ة شُروطْ التقديم قبل التسجيل، وهِيْ:

أن يكون المتقدم سعوديًا باستثناء واحد (أرامل مع أطفال سعوديين، وذوي إعاقة، وأيتام حاصلين على بطاقة تنقل سارية المفعول، زوجة مواطن سعودي).

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة (الحد الأقصى للإقامة لمقدم الطلب خلال آخر 90 يومًا من هذا العام).

يجب ألا يكون المتقدم مسجلاً فِيْ مراكز الإيواء الحكومية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض أو من ذوي الدخل المنخفض.

لن يتم سجن مقدم الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

كيفية تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإمكانية تقديم اعتراض على استحقاق حساب المواطن فِيْ حال رفض طلب التسجيل بسبب عدم الأهلية، فالطريقة هِيْ:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن، ca.gov.sa.

ثم انقر فوق أيقونة دراسة الأهلية.

ستظهر أسباب تنحية مقدم الطلب أمامك.

بعد ذلك، قم بتحديث بيانات الشخص وتحميل المستندات التي تثبت أهلية مقدم الطلب.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

ما هي مدة دراسة طلب الاعتراض على استحقاق حساب المواطن

البرنامج على استعداد للرد على جميع الاستفسارات التي يتم إرسالها، لذلك أوضح برنامج حساب المواطن أن دراسة طلب الاعتراض تستغرق بعض الوقت وهذا بسبب وجود العديد من الطلبات ويجب دراسة الطلب بعناية. توخ الحذر لذلك يستغرق الأمر شهرًا لدراسة الطلب من الحد الأدنى إلى 3 أشهر على الأكثر ويجب على مقدم الطلب متابعة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

المستندات والأوراق اللازمة للتسجيل في حساب المواطن

لاستكَمْال طلب التسجيل فِيْ حساب المواطن يلزم تحميل المستندات والأوراق المطلوبة لقبول الطلب والأوراق هِيْ

نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية، والتي يشترط أن تكون سارية المفعول.

الحساب المصرفِيْ لمقدم الطلب.

بطاقة عائلية.

بطاقة الأحوال المدنية.

توثيق قيمة الدخل الشهري.

إحضار صورة من الدخل الشهري للزوجة إن وجد.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن

طريقة تسجيل حساب المواطن للحصول على الدعم هِيْ:

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

أدخل رقم الهُوية ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد.

أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها.

ثم قم بتسجيل كلمة مرور جديدة.

ثم أدخل البيانات المطلوبة.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ حساب المواطن.

ثم تحقق من صحة البيانات المدخلة.

الالتزام بصحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

متى يجب على الشخص تحديث تفاصيل حساب المواطن

يلتزم المستفِيْد من دعم حساب المواطن بتحديث بياناته الشخصية فِيْ دعم حساب المواطن فِيْ حالة حدوث تغيير فِيْ البيانات المدخلة، وسيكون ذلك فِيْ غضون 15 يومًا من تاريخ تغيير البيانات، وإلا، قد يكون الدعم عرضة للتعليق، ولكن إذا لم يكن هناك تغيير فِيْ البيانات، فلن يكون المستفِيْد ملزمًا بتحديث البيانات.

ما هي عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

رد برنامج حساب المواطن على استفسارات بعض المستفِيْدين، وهِيْ أنه فِيْ حالة عدم الإفصاح عن الدخل أو إخفاء معلومات مهمة أو إدخال بيانات غير صحيح، يمكن فرض عقوبة، والعقوبة هِيْ:

التوقف عن صرف الطعام على الفرد وحرمانه منه مدة لا تقل عن سنتين.

قد يُطلب منك سداد مبلغ الدعم الذي تلقيته.

يمكن تطبيق كلا الجزأين معًا.

تعديلات جديدة على برنامج حساب المواطن

تم إطلاق برنامج حساب المواطن فِيْ عام 2017 واستقبل عدد كبير من المستفِيْدين، ثم تم إغلاق التطبيق فِيْ عام 2022 وحتى ذلك التاريخ لم يطرأ أي تعديل، حتى أعلن الديوان الملكي السعودي إعادة فتح التسجيل فِيْ حساب المواطن، و تخصيص دعم إضافِيْ بقيمة 8 مليارات ريال سعودي.

خطوات الكشف عن الدخل الشهري لحساب المواطن

ومن بين البيانات التي يتم إدخالها فِيْ التسجيل فِيْ حساب المواطن بيانات الدخل الشهري وطريقة تسجيله هِيْ:

انتقل إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل الدخول وانقر فوق رمز تفاصيل الطلب.

ثم اختر الوضع الوظيفِيْ للمستفِيْد.

حدد نوع الدخل ومصدره ومقدار الدخل الشهري.

ثم اضغط على إضافة، ثم احفظ.

الإستعلام عن حساب المواطن 1444 وطريقة تقديم اعتراض ca.gov.sa وشروط الأهلية كذلك تلتزم الخدمة بتسديد المستحقات للمواطنين في الموعد المحدد مع ضرورة مطابقة حالة المواطن الاجتماعية مع الشروط والإجراءات اللازمة للقبول في الخدمة.