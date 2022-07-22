الإستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني فِيْ السَعُودِيْة 1443

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن طريقة للتحقق من راتب التقاعد فِيْ السجل المدني على محرك بحث “جوجل”، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لا سيما الاستعلام عن رواتب التقاعد إلكترونيًا. لتسهِيْلهم وتوفِيْر الوقت والجهد فِيْ إطار رغبة الحكومة السَعُودِيْة فِيْ تطوير التحول. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الراتب يحصل عليه جميع الأشخاص الذين بلغوا سن الستين فِيْ القطاعين العام والخاص، أو عند يقع حادث فِيْ العمل يمنعه من ممارسة مهنته وعمله، ثم يحصل المصاب على معاش تقاعدي مبكر، ونقوم بكتابة هذا المقال عبر موقعنا الإلكتروني “Edúcame” لشرحها لك، لديك كل الخطوات اللازمة للتشاور بشأنه. المعاش التقاعدي كَمْا أوضحنا فِيْ مقال سابق كيفِيْة حساب المعاش التقاعدي للضمان الاجتماعي ونص المقال.

إستشارة بشأن المعاش التقاعدي فِيْ السجل المدني

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، من بينها خدمة الاستشارات الخاصة بكشوف رواتب التقاعد من خلال رقم السجل المدني، والتي يجب اتباع الخطوات التالية من أجلها

أولا عليك تسجيل الدخول موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي .

. ثانيًا، انقر الآن على أيقونة التأمين عبر الإنترنت.

ثالثًا، قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعًا، أدخل رقم السجل المدني، ثم اضغط على زر فترة الاشتراك.

خامسا، حدد وظيفتك.

سادسا، حدد صاحب العمل.

سابعاً، سترى جميع تفاصيل معاشك المستحق.

باتباع هذه الخطوات الإلكترونية البسيطة، ستكون قد استعنت بتفاصيل راتبك عندما تصل إلى سن التقاعد

رَابِطْ للمؤسسة العامة للتقاعد

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات للمواطنين، والتي تقدمها إلكترونيًا فِيْ إطار خطة ورؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030، بالاعتماد على الرقمنة فِيْ تقديم جميع الخدمات الحكومية. أداء هذه الخدمة.

فِيْ نهاية مقالنا انتهِيْنا من كتابة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع المهم، ويسعدنا تلقي جميع استفساراتك واستفساراتك فِيْ التعليقات أدناه وسنقوم بالرد عليها فِيْ أقرب وقت ممكن.