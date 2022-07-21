الإستفسار عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول معرفة خطوات الاستفسار عن مكافآت الطلاب برقم الهوية ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، والمكافأة التي يتلقاها الطلاب تعمل على تعزيز المنافسة والتشجيع فيما بين الطلاب داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعطى المكافئة بشكل سنوي للطلبة والطالبات ، تابعوا معنا .

نظام نور لمكافآت الطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الذاتية لأطراف العملية التعليمية، ابتداءً من الطالب حتى وصوله إلى مدير المدرسة مروراً بالمعلم وولي الأمر. تتم طلبات المساعدة أيضًا من خلال نور دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية.

استعلام عن مكافآت الطالب برقم الهوية 1444

يمكننا الاستفسار عنها في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ برقم الهوية كما يلي

انتقل إلى نظام نور الإلكتروني “” مباشرة.

انقر فوق خيار نسيت اسم المستخدم.

أدخل رقم المعرف في الحقل المخصص لذلك.

اكتب الرمز الموضح في الصورة، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر الاسترداد من رقم الهاتف.

أدخل رقم الهاتف، ثم انقر فوق زر الإرسال.

أدخل الرمز وانتقل إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدها.

انقر فوق حفظ، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب نور.

انقر فوق العلاوات والإعانات من الجانب الأيمن.

اضغط على خدمة عرض رالي المكافآت.

أدخل البيانات ثم انقر فوق بحث لعرض حالة المكافأة.

استعلام عن مكافآت الطلاب من الوصول الوطني 1444

يمكن للطالب الاستفسار عن مكافآته لعام 1444 هـ من خلال نظام نور من خلال الوصول الوطني على النحو التالي

قم بزيارة نظام نور للاستعلام عن المكافآت “” مباشرة.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الوصول الوطني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول ثم تحقق.

الضغط على المكافآت والإعانات.

اختر عرض تجمعات المكافآت ثم أدخل بيانات الطالب.

انقر فوق زر البحث لعرض بيانات المكافآت.

موعد صرف المكافآت لطلاب المدارس 1444

لم تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الموعد المقرر لصرف الإعانات والمكافآت لعام 1444 هـ، لكن يمكن للطالب متابعة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الدفع. التواريخ بمجرد الإعلان عنها، ويمكننا أيضًا الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المكافآت لمعرفة بعض التفاصيل حول استحقاق الاستبدال.

قيمة المكافأة لطلبة المدرسة 1444

يحتوي الجدول التالي على قيمة المكافآت لطلاب المدارس لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية.

فصول الطلاب قيمة المكافأة مكافآت طلاب التربية الخاصة – المدرسة الابتدائية – القسم الخارجي 300 ريال سعودي مكافآت طلاب التربية الخاصة – المدرسة الابتدائية – القسم الداخلي 90 ريال سعودي مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة المتوسطة – القسم الخارجي 375 ريال سعودي مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة المتوسطة – القسم الداخلي 135 ريال سعودي مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الثانوية – القسم الخارجي 450 ريال سعودي مكافآت طلاب التربية الخاصة – المرحلة الثانوية – القسم الداخلي 300 ريال سعودي طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم – المرحلة الابتدائية 250 ريال سعودي طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم – المرحلة المتوسطة 500 ريال سعودي طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم – المرحلة الثانوية 600 ريال سعودي طلاب دار التوحيد – المدرسة الإعدادية 300 ريال سعودي طلاب دار التوحيد – المرحلة الثانوية 375 ريال سعودي بدل وافد 600 ريال سعودي أطفال المعلمين المتوفين – المدرسة الابتدائية 200 ريال سعودي أطفال المعلمين المتوفين – المدرسة الإعدادية 300 ريال سعودي أبناء المعلمين المتوفين – المدرسة الثانوية 300 ريال سعودي مساعدات القرى النائية – المرحلة الابتدائية 150 ريال سعودي مساعدة القرية البعيدة – المرحلة المتوسطة 300 ريال سعودي مساعدات القرى النائية – المرحلة الثانوية 300 ريال سعودي مساعدة طلاب منطقة جبل رضوى 450 ريال سعودي

الفئات التي يُدفع عنها راتب الطالب 1444

يتم صرف مكافآت عام 1444 هـ من قبل وزارة التربية والتعليم للفئات التالية من الطلاب

طلاب التربية الخاصة.

طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

طلاب دار التوحيد.

خريجي محو الأمية والتعليم الليلي للكبار.

الطالب الذي لم يحصل على تعليم متوسط ​​أو ثانوي في بلد إقامة أسرته.

الطلاب هم أبناء المعلمين المتوفين.

الطلاب المسجلين في التعليم العام في القرى النائية.

طلاب منطقة جبل رضوى.

رابط للاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية noor.moe.gov.sa

يمكننا الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني على الإنترنت عبر الرابط لتسجيل الدخول برقم الهوية من الإدخال الوطني، ثم الاستفسار عن المكافأة التي يستحقها الطالب من وزارة التربية والتعليم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية الإستفسار عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1444 ، و الفئات التي يُدفع عنها راتب الطالب 1444 ، و موعد و قيمة المكافأة لطلبة المدرسة 1444 ، و استعلام عن مكافآت الطلاب من الوصول الوطني 1444