الإسماعيلي إيهاب جلال بالغ في طلباته المادية ووقعنا مع مهاجم غاني

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، سبب فشل المفاوضات مع إيهاب جلال لتولي المهام الفنية للفريق، موضحا أزمة الانسحاب من الكأس.

وقال يحيى الكومي “اتحاد الكرة أكد لي أنه لن يكون هناك قرعة في الكأس. ستكون الأمور أكثر شفافية، لذلك نحن نتطلع لاستمرار كأس مصر”.

وأوضح أن النادي استأجر هداف الدوري الغاني، وأن حمزة الجمل مدرب الفريق مقتنع بقدرات اللاعب والأرقام تؤكد أنه هداف.

وأكد عدم وجود اتصال مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لكن الحديث كان مع وكيله تامر النحاس.

وختم “وجدنا مبالغة في الطلبات المادية، حيث طلب 10 ملايين جنيه و 5 ملايين مقدمًا و 5 ملايين في نهاية الموسم إذا استمر الفريق في الدوري”.