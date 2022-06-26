الإسماعيلي مهدد بخصم النقاط

تعرض فريق كرة القدم الأول للنادي الإسماعيلي للتهديد بخصم 3 نقاط في إطار الحكم الذي حصل عليه نادي النجوم من محكمة الكاس.

وطالب نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة الاتحاد المصري لكرة القدم بفرض العقوبة التي أصدرتها المحكمة الرياضية الدولية في 21 فبراير 2022 على النادي الإسماعيلي.

بعث نادي النجوم، اليوم الأحد، برسالة رسمية إلى الاتحاد المصري، لتطبيق اللوائح، بشأن فرض عقوبات على النادي الإسماعيلي.

كانت الرسالة على النحو التالي

في إشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية (CAS) في 21 فبراير 2022 لصالح نادي النجوم لكرة القدم والحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا في 1 ديسمبر 2022 برفض دعوى البطلان المقدمة من النادي الإسماعيلي الرياضي.

وقرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي وتأكيدها من لجنة التظلمات.

رُفض استئناف نادي الإسماعيلي الرياضي للعقوبات أمام المحكمة الدولية للرياضة.

لذلك، يلتزم نادي النجوم لكرة القدم باتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة ضد نادي الإسماعيلي الرياضي، والتي استمرت دون إجراءات رادعة أو عقوبات بعد أكثر من عامين من صدور حكم المحكمة الدولية للرياضة (كاس).

بالإضافة إلى أن النادي الإسماعيلي لم يحصل على أي حكم لصالحه في جميع الإجراءات القانونية وغير القانونية التي قام بها.

يؤكد نادي النجوم لكرة القدم رفضه التام لتجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم لمطالبه بتنفيذ جميع الأحكام والقرارات السابقة التي تفيد فقط النادي الإسماعيلي الرياضي، الأمر الذي تسبب في إنكار العدالة لكل ما قدمه نادي نجوم كرة القدم. في مختلف القضايا المطروحة أمام الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة.

كما طالب نادي النجوم لكرة القدم بعدم منح نادي الإسماعيلي الرياضي ترخيصًا لموسم 2022/2023 لفشله في تنفيذ حكم المحكمة الدولية للرياضة (CAS)، وفقًا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن بيانات. اللازمة للحصول على الترخيص لموسم 2022/2023.