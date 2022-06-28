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الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة في الدوري

كتب newsaفي آخر تحديث
الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع غزل المحلة في الدوري

فريق الإسماعيلي

وحسم القرعة السلبية نتيجة مباراة غزل المحلة والإسماعيلي التي واجهها الفريقان الليلة على استاد المحلة في مباريات اليوم الـ23 من الدوري المصري الممتاز 2022-2022. .

اشتبكت أحداث مباراة غزل المحلة والإسماعيلي بين لاعبي الفريقين، وكانت هناك محاولات هجومية عديدة لكلا الفريقين، لكنها لم تسفر عن أي أهداف، لذا سيطر التعادل السلبي على نتيجة. اللعبة. المباراة.

أغمي باهر المحمدي، لاعب فريق الإسماعيلي، على إثر اقتحام أرض الملعب بسبب إصابة خطيرة تعرض لها أمام غزل المحلة في المباراة.

وبهذه النتيجة، صعد غزل المحلة برصيد 26 نقطة إلى المركز الثالث عشر في جدول الدوري المصري.

وبلغ الإسماعيلي 20 نقطة والمركز الخامس عشر في ترتيب المسابقة.