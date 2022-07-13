الإسماعيلي يتغلب على سموحة بهدف نظيف في الدوري الممتاز

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي انتصارا ثمينا على حساب سموحة في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم.

فاز الإسماعيلي على سموحة 1-0 في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة طردًا مبكرًا لسموحة عبد المعطي، وتمكن عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف درويش الوحيد في الدقيقة 49.

وبهذا الفوز، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة، ليضعه في المركز 14 في جدول الدوري الممتاز.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع نظيره المستقبل يوم السبت 16 يوليو.