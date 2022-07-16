الإسماعيلي يخطف فوزًا قاتلًا على حساب فيوتشر في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم انتصارا قاتلا على حساب المستقبل، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والمستقبل، بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تمكن الدراويش من العودة إلى اللقاء بعد تأخره.

وبدأت المباراة على شكل سجال بين الجانبين ببعض المحاولات التي لم تثمر وتحولت إلى أهداف في الجزء الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل محمود مرعي الهدف الأول لمباراة المستقبل في الدقيقة 63.

فيما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي، سددها باهر المحمدي في الدقيقة 78 معلنا التعادل.

وأحرز أحمد مدبولي الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الدوري المصري، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.