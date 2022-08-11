الإسماعيلي يدخل منطقة الأمان في الدوري بفوز ثمين على الإتحاد السكندري

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي انتصاراً ثميناً على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

واجه الإسماعيلي الاتحاد الإسكندرية مساء الخميس على استاد الإسماعيلية في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر الدراويش الصدارة بتسجيل هدف دون ركلة جزاء.

وحسم التعادل السلبي نتيجة أحداث الشوط الأول بعد أن فشل الفريقان في تسجيل أي أهداف بسبب الهجمات التي تعرضوا لها.

بينما تمكن الإسماعيلي من انتزاع هدف الفوز منه في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبد الرحمن مجدي، في الدقيقة 60 من المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 36 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع في جدول الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الاتحاد من الإسكندرية عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول المسابقات المحلية.