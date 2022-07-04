الإسماعيلي يستطلع رأي إيهاب جلال لخلافة الجمل

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتصل بإيهاب جلال، المدرب السابق لمنتخب مصر السابق، للتعاقد معه ليخلف حمزة الجمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إقالة حمزة الجمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي ذلك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على النادي الإسماعيلي من غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية يوم الأحد 4-3 بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وأكدت تقارير أن الإدارة الإسماعيلية اتصلت بشخص مقرب من إيهاب جلال، مدرب المنتخب المصري السابق، للحصول على رأيه في تدريبات الفريق.

وأشار إلى أن إيهاب جلال يفضل الاستمرار في فترة الراحة التي يمر بها حاليا بعد إقالته من منصبه.

وأوضح أن إيهاب جلال لا يمانع في تدريب الإسماعيليين ويفضل بدلا من ذلك قيادة الدراويش ابتداء من الموسم الجديد.

احتل فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.