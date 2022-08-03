الإسماعيلي يستهدف مدافع الأهلي لضمه في الصيف

في الساعات القليلة الماضية، افتتح مديرو النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي مفاوضات شفهية مع الدولي محمود متولي مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم، تمهيدًا لتأسيسه خلال الصيف الجاري. فترة التحويل لدعم رتب الدراويش.

كشفت تقارير إعلامية عن وجود اقتراح داخل إدارة النادي الإسماعيلي بعودة اللاعب لصفوف درويش في الموسم الجديد، وقد لقي ترحيبا كبيرا من قبل مسؤولي القلعة الصفراء.

وأشار إلى أن الإدارة الإسماعيلية تنتظر المركز النهائي للاعب مع النادي الأهلي سواء بقي أو غادر القلعة الحمراء في سوق الصيف المقبل، بسبب استبعاده في الفترة الأخيرة من المباريات. البرتغالية. ريكاردو سواريس، على الرغم من تدريبه التقني والطبي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نادي فاركو في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

يبدأ موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم الأربعاء 2 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ اجتماع الجني الأحمر أمام فاركو الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي وفاركو تدخل ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.