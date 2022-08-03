الإسماعيلي يصدم الأهلي والزمالك بسبب نجمه الشاب

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الأخيرة، عن موقف النادي الإسماعيلي بقيادة يحيى الكومي من إسقاط لاعبي الفريق الأول لفريق درويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أن النادي الإسماعيلي رفض بشكل قاطع الاستغناء عن جميع لاعبيه في ميركاتو الصيف المقبل، متمسكًا بكل عناصره في الموسم الجديد ودعمه بعمليات مميزة في الصيف المقبل.

ارتبط اسم عبد الرحمن مجدي، في الأيام الأخيرة، بالانضمام إلى صفوف ناديي الأهلي أو الزمالك لتعزيز صفوفهما في الموسم الجديد، بعد ظهوره بطريقة جذبت له بشدة في الموسم الحالي.

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية أن هناك مقترحًا داخل إدارة النادي الإسماعيلي لعودة اللاعب إلى صفوف درويش في الموسم الجديد، وقد لقي استحسانًا كبيرًا من قبل مديري القلعة الصفراء.

وأشار إلى أن الإدارة الإسماعيلية تنتظر المركز النهائي للاعب مع النادي الأهلي سواء بقي أو غادر القلعة الحمراء في سوق الصيف المقبل، بسبب استبعاده في الفترة الأخيرة من المباريات. البرتغالية. ريكاردو سواريس، على الرغم من تدريبه التقني والطبي.