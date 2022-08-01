الإسماعيلي يواصل صحوته بالفوز على المقاصة في الدوري

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الإسماعيلي صحوته بالفوز على نظيره المصري المقاصة، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

فاز فريق كرة القدم الأول على نادي الإسماعيلي، بهدف لم يرد عليه، أمام نظيره المصري المقاصة، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد مدبولي هدف الفوز للمنتخب الإسماعيلي الأول لكرة القدم في الدقيقة 28 من صناعة عبد الرحمن مجدي، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين مع نظيره مصر المقاصة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة ليحتل المركز الثامن عشر.