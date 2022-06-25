الإسماعيلي يُعلن الإنسحاب من كأس مصر بسبب القرعة الموجهة

أعلن يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، انسحاب ناديه من بطولة كأس مصر، بسبب ما حدث اليوم بخصوص توجيهات القرعة.

وأكد الكومي في تصريحات أن الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر احتجاجا على القرعة التي يستخدمها فريق معين، مؤكدا أنه قرار نهائي لا رجوع فيه.

وأكد “نحن مستعدون لتحمل أي عواقب ولن نعود ما لم يتم إرجاع القرعة”.

وتساءل “هل يعقل أن يكون طريق الإسماعيلي أمام كل هذه الأندية الصعبة، والأهلي يلعب مع آخر الأندية في الترتيب”

وختم “نظام كرة القدم يعاني على مستوى الحكام والمسابقات والتنظيم والإدارة. نحن في مرحلة الفشل التام”.

أقيمت اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لكأس مصر 2022-2022 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

أسفرت قرعة اليوم السادس عشر من كأس مصر للموسم الحالي 2022-2022 عن مواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره مصر للمقاصة.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر تستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.