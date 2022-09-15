الإصابات تضرب النصر قبل كلاسيكو الاتحاد.. “غيابات بالجملة”

يغيب النصر لعدد كبير من نجومه فِيْ مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد الباطن.

يستضيف فريق النصر الكروي الأول نادي الباطن مساء اليوم الخميس، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل المونديال المرتبة السابعة، فِيْ جدول دوري روشان العربي للمحترفِيْن، برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة واحدة.

* غياب نادي النصر عَنّْ مواجهة الباطن

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي علي العَنّْزي، أن اللاعبين الذين سيتغيبون عَنّْ النصر فِيْ مباراة الباطن. أنهم

قلب الدفاع علي لقمي.

صانع الألعاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

الجناح أيمن يحيى.

– الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

هذه الرباعية أصيبت بعدة إصابات. حيث لا يزال الجدل يحيط ببعضهم، خاصة بيتي ومشاريبوف، الذين قد يفوتهم لقاء الاتحاد الكلاسيكي.

الجدير بالذكر أن نادي النصر سيستضيف الاتحاد يوم 2 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.