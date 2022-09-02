“الإصابة” تبعد نجم النصر عَنّْ مباراة التعاون

وصل الوفد الكروي لفريق النصر الأول إلَّى القصيم، تمهِيْدا للقاء التعاون اليوم “السبت”.

وتقام مباراة التعاون والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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واختتم لاعبو النصر استعداداتهم الميدانية لمواجهة التعاون بالنادي، من خلال تمارين بدنية وتدريبات تكتيكية ومناورات فِيْ جميع أنحاء الملعب، قبل أن يتوجه وفد العلم إلَّى بريدة.

وفِيْ سياق متصل، أشارت تقارير صحفِيْة إلَّى أن لاعب النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز يعاني من إجهاد عضلي، وسيخضع اللاعب للراحة والتعافِيْ قبل العودة للتدريبات الجماعية، لتأكيد غيابه عَنّْ المباراة.

وكان النصر قد بدأ مشواره فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي بفوزه على الوحدة الصاعد حديثاً بهدف من فِيْنسينت أبو بكر، فِيْما حقق التعاون ثنائية نظيفة على الفتح بتوقيع ليندر توامبا. وفهد الرشيدي فِيْ الجولة الأولى من المسابقة.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

7 ميداني 1 1 0 0 اثنين 3 8 فوز 1 1 0 0 1 3

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