الإصابة تحرم الهلال من خدمات الشهراني أمام نتونجهام فورست

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، الخميس، تدريباته التحضيرية لمواجهة نوتنغهام فورست الإنجليزي، فِيْ مباراة ودية.

وسيواجه المتصدرون نظيرهم نوتنغهام فورست غدا الجمعة فِيْ مباراة ودية بين الفريقين فِيْ برمنغهام بإنجلترا.

ركز المدرب الأرجنتيني رامون دياز على الجوانب التكتيكية، حيث فرض مناورة بين اللاعبين فِيْ الملعب بأكَمْله.

وفِيْ السياق ذاته، واصل الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي برامجهما التأهِيْلية، لتأكيد غيابهما عَنّْ مباراة الغد.

سيبدأ الهلال مشواره فِيْ الدوري المحترف ضد الخليج يوم 25 أغسطس.