الإصابة تضرب نجم الاتحاد فِيْ مباراة الرائد.. صدمة سانتو

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، ذعرًا مدويًا خلال مباراة الفريق ضد الرائد.

وتقام مباراة الرائد والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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وخلال الشوط الأول أصيب مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي بجروح خطيرة إثر تدخل عَنّْيف للرائد ألكسندرو ميتريتا.

وحاول شراحيلي استئناف اللعب، قبل أن يسقط على أرض الملعب، مؤكدا عدم قدرته على الاستمرار فِيْ اللعب، فقام الجهاز الفني بتبديل طارئ فِيْ الدقيقة 25، وكان أحمد بامسعود قد دخل بدلاً منه.

وانتقل أحمد شراحيلي إلَّى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية من الشباب بعقد لمدة 3 سنوات.

شارك أحمد شراحيلي مع الاتحاد فِيْ أول جولتين من دوري روشان السعودي، حيث سجل هدفاً أمام العدالة، فِيْ مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-0، كَمْا شارك فِيْ مباراة الذهاب. مباراة الاتحاد، فِيْ الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الخليج، الخميس المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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