الإصابة تغيب نجم أبها عَنّْ مباراة الفِيْحاء

كشف نادي أبها عَنّْ إصابة أحد نجومه فِيْ مباراة الفِيْحاء التي تجمع بين الفريقين ظهر اليوم “الجمعة” فِيْ الدوري السعودي.

وتقام مباراة أبها والفِيْحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

وذكر نادي أبها، تغيب المغربي أمين العطوشي عَنّْ قائمة مباريات الفِيْحاء بسبب الإصابة.

وتضم القائمة الرئيسية لنادي أبها “دافِيْد إيباسي، فهد الجميعة، سعد نتيق، عبد الله الزوري، سعيد همسال، رياض شراحيلي، ماتيتش عروش، سعد بكير، حسن القيد، صالح العمري وعبدالله”. – فتح آدم.

وتضم قائمة البدلاء “عبد الله الشمري، أحمد الحبيب، محمد الكنيدري، زكريا سامي، عبد الرحمن البركة، فِيْليب كايسيدو، سعد السلولي، الطيب مزاني، لويس ميكيسوني”.

يحتل أبها المركز الثاني عشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل الفِيْحاء المركز الثالث عشر بنقطة واحدة.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

12 أبها 3 1 0 اثنين -4 3 13 الفِيْحاء 3 0 1 اثنين -3 1

بدأ أبها مسيرته فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، بفوزه على الرائد بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ مباراة الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الشباب برباعية نظيفة، والوحدة بهدف نظيف، فِيْ المباراة الثانية. ومباريات الدور الثالث.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت