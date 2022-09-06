الإصابة تمنع منة فضالي من الاحتفال بعيد ميلادها.. والفنانة توجه رسالة

كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، عَنّْ عدم تمكنها من الاحتفال بعيد ميلادها، الذي يصادف 4 سبتمبر، بسبب إصابة فِيْ قدمها أجبرتها على البقاء فِيْ المنزل للراحة.

وشكر فضالي كل من هنأها بعيد ميلادها وطلب من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل.

La artista egipcia escribió una publicación a través de su cuenta en ‘Facebook’ “Quisiera agradecer a todas las personas que se acordaron de mi cumpleaños, a mis compañeros ya mis fans. Les agradezco y celebro porque tengo la pierna lesionada y en casa a استراحة”. أما بالنسبة للكعكة فلكل من سألني سامحني العام القادم لو لينا عمر … شكرا جزيلا لكَمْ جميعا “.

وعلى الفور تدفقت عليها تعليقات الجمهُور متمنين لها الشفاء العاجل والاحتفال بعيد ميلادها القادم بصحة وسعادة.

فِيْ السابق كانت منة فضالي حريصة على نشر تهنئة زملائها الفنانين بعيد ميلادها من خلال خاصية “القِصَّة” على “إنستجرام”.

والجدير بالذكر أن منة فضالي تصدرت قائمة “ الموضة ” على منصات التواصل الاجتماعي، فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن شاركت معجبيها مجموعة من أحدث الصور التي التقطتها على الشاطئ. ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية ثوب سباحة أحمر، وشومًا خفِيْفًا على كتفها، كَمْا كانت ترتدي نظارة شمسية.

وأرفق فضالي الصور بتعليق على “إنستجرام” قال خلاله “إذا كانت لديك علاقات جيدة مع الجميع، فأنت منافق من الدرجة الأولى”.

وفِيْ سياق آخر، كانت الفنانة المصرية قد أعلنت تعرض والدتها لمشكلة صحية، واضطرارها على الفور إلَّى نقلها إلَّى أحد المستشفِيْات الكبرى لتسريع سيارة الإسعاف الخاصة بها، وطالبت جميع معجبيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل. حتى يتمكن من تجاوز هذه الأزمة بشكل جيد والعودة إليها فِيْ أسرع وقت ممكن.

ونشرت منة فضالي لمتابعيها صورة لوالدتها من داخل المستشفى وعلقت عليها “أمي متعبة، أصلي لها”.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة منة فضالي فِيْ فِيْلم “مغامرات كوكو” بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا. عمرو عبد العزيز ورحمة أحمد وإخراج إسماعيل فاروق.