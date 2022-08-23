“الإصابة تنهِيْ مسيرة نجم النصر”.. مفاجأة رسمية تصدم الملايين

حظيت جماهِيْر النصر بمفاجأة كبيرة .. حول مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد نادي النصر برئاسة معمر الموصلي للموسم الجديد بتعاقده مع 4 عقود رسمية حتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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وفِيْ هذا السياق، كشف جوفِيْنال رودريغيز، مدرب حراس المرمى السابق لنادي النصر، عَنّْ تراجع مسيرة وليد عبد الله الكروية. بسبب الاصابات

* تفاصيل مروعة حول “مسيرة” وليد عبد الله.

وأكد رودريغيز، فِيْ تصريحات للصحفِيْ الرياضي نواف التميمي، أن وليد عبد الله ؛ إنه حارس مرمى رائع، يمكنه قراءة المباراة جيدًا.

وأضاف مدرب حراسة المرمى “لكن للأسف إصابات الركبة أثرت على مسيرة عبد الله وفشل فِيْ تطوير مستواه”.

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توقع جوفِيْنال مستقبلاً باهرًا لحارس المرمى الشاب نواف العقيدي مع نادي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم فِيْ السنوات القادمة.

وأكد جوفِيْنال رودريغيز أن العكيدي يمتلك مهارات فنية وقيادية تجعله الأفضل فِيْ منصبه بالمملكة العربية السعودية.