الإصلاحات الاقتصادية سر ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عامًا

ويؤكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي سلامة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات التي واجهها في السنوات الأخيرة، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وتحسين القدرة التنافسية.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية وإطلاق مشاريع استراتيجية كبيرة وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، مما كان له أثر كبير على الاستيعاب والاستيعاب. احتواء الأزمات المتتالية وزيادة معدل نمو الاقتصاد السعودي.

ثاني أكبر نمو للاقتصاد السعودي

النمو المتوقع في عام 2022 م. إنه ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي منذ 18 عامًا، مدفوعًا بالسياسات المالية المنضبطة، وكفاءة الإنفاق، والمزيد من التحسين في الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والمستمرة على تحقيق انتعاش قوي وكامل.

تحسين بيئة الأعمال

كما تعكس التقديرات النقدية الدولية نمو الاقتصاد السعودي باعتباره أعلى معدل نمو في العالم، مما يعكس الجهد الكبير المبذول من حيث الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح، ورقمنة العمليات الحكومية، بالإضافة إلى عمله على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.

توقعات صندوق النقد الدولي

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في تقريره السنوي (الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2022 م) عن توقعاته بأن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية معدل نمو 7.6٪ هذا العام. كأعلى معدل نمو بين جميع اقتصادات العالم، والذي يشمل (الاقتصادات المتقدمة، اقتصادات السوق الصاعدة، والاقتصادات النامية).