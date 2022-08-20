الإضرابات العمالية تُدخل سلاسل الإمدادات فِيْ أزمة جديدة

أدت الإضرابات العمالية الواسعة النطاق فِيْ العديد من البلدان إلَّى تفاقم أزمة العرض العالمية، التي تعاني بالفعل من عَنّْق الزجاجة الذي أدى إلَّى تباطؤ العديد من القطاعات.

وتواجه سلاسل التوريد حول العالم بعض العقبات الناشئة التي قد تكرر أزمة ارتفاع أسعار الشحن عالميا.

العقبة الأولى هِيْ بطء صناعة الحاويات لأسباب مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة فِيْ الصين، وهُو الأهم فِيْ صناعة الحاويات التجارية.

وفِيْ الأسبوع الماضي، شرعت الصين الكهرباء فِيْ شنغهاي – عاصمة التجارة والصناعة فِيْ الصين – كجزء من الجهُود المبذولة لترشيد الطاقة الكهربائية فِيْ جميع أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وما يقابلها من زيادة فِيْ استهلاك الطاقة.

ودخلت الإضرابات العمالية على الخط، وعقدت أزمة الإنتاج فِيْ الدول الصناعية، وصعوبة تحويلها إلَّى الأسواق الاستهلاكية بسبب الإضرابات العمالية فِيْ العديد من دول العالم.

وضربت الإضرابات العمالية عدة مدن حول العالم خلال الأسبوع الماضي، فِيْ منحنى يسير فِيْ مسار تصاعدي، فِيْ ظل رفض الناس لفواتير التضخم.

يواجه العمال حول العالم ظروفًا صعبة منذ بداية جائحة كورونا، خاصة بعد أن أدت اضطرابات سلسلة التوريد إلَّى فقدان ملايين الوظائف، أو تكبدوا خصومات هائلة على أجورهم.

بعد فترة من الظروف الصعبة، ومع انحسار جائحة كورونا، فوجئ العمال بانتشار جائحة التضخم الذي أصاب أجورهم بالقتل واجتاحت الكثيرين منهم تحت خط الفقر.

فِيْ ألمانيا، لا تزال المفاوضات بين نقابة العمال Verdi والرَابِطْة المركزية لمشغلي الموانئ البحرية (ZDS) غير حاسمة، وهذه هِيْ الجولة العاشرة من المفاوضات.

سيكون تاريخ 22 أغسطس هُو آخر مَوعِد تحدده المحاكَمْ ؛ وإذا فشل الجانبان فِيْ التوصل إلَّى حل وسط فِيْ هذه الجولة العاشرة من المفاوضات، يمكن لعمال الميناء أن يضربوا مرة أخرى، مما يعَنّْي المزيد من الأعمال المتراكَمْة.

وقال أندرياس براون، مدير منتجات المحيطات لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فِيْ Crane Worldwide Logistics، لشبكة CNBC “إذا لم يتم التوصل إلَّى حل وسط، فِيْمكننا توقع المزيد من الضربات التي ستؤدي إلَّى تفاقم الوضع المجهد بالفعل فِيْ الموانئ الشمالية”.

وقال “الازدحام والجدول الزمني للسفن والعمليات متعددة الوسائط فِيْ حالة من الفوضى بالفعل وستساهم ضربات أخرى لسلاسل توريد السلع … لن نشهد تغييرًا إلَّى الوضع الطبيعي قبل الربع الأول من عام 2023”.

الصراع العمالي محسوس أيضًا فِيْ المملكة المتحدة ؛ اعتبارًا من 21 أغسطس، يخطط 1900 عامل رصيف فِيْ Felixstowe، أكبر ميناء للحاويات فِيْ المملكة المتحدة، للإضراب بعد فشل المحادثات بشأن الخلاف المستمر بشأن الأجور.

سيستمر الإضراب حتى 29 أغسطس، فِيْ الميناء الذي يتم من خلاله معالجة ما يقرب من 40 ٪ من جميع الحاويات التي تصل إلَّى المملكة المتحدة وتغادرها.

يتعامل الميناء مع أكثر من 4 ملايين حاوية مكافئة سنويًا ؛ هذا يعَنّْي أن الإضراب سيؤثر على العديد من الكيانات التجارية فِيْ جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بسبب هذه الإضرابات، ستواجه السفن تأخيرات فِيْ الرسو، وسيزداد الازدحام فِيْ المحطات وكذلك فِيْ المستودعات الداخلية، وبالتالي سيواجه الشاحنون والمرسلون تأخيرات هائلة فِيْ تنفِيْذ النقل ؛ بينما يعَنّْي الإضراب لمدة أسبوع أن الأمر قد يستغرق شهرين إلَّى ثلاثة أشهر لعلاج عواقبه.

فِيْ الصين، أجبرت درجات الحرارة المرتفعة بعض الشركات المصنعة على وقف الإنتاج لمدة ستة أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي المخطط له.

وفِيْ إعلان مشترك أصدرته إدارة الاقتصاد والمعلومات بمقاطعة سيتشوان وشركة سيتشوان للطاقة الكهربائية المملوكة للدولة، تم توسيع قطع التيار الكهربائي الصناعي إلَّى 19 مدينة وسلطة قضائية فِيْ المقاطعة، من الاثنين إلَّى السبت.

وفِيْ الوقت نفسه، سيكون النقل بالشاحنات فِيْ جميع أنحاء البلاد أبطأ من المتوسط ​​، بسبب متطلبات اختبار سائق الشاحنة لفِيْروس كورونا.