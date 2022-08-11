الإعتداء بالضرب على ابن راغب علامة..بالفيديو، في الساعات الأخيرة تعرض ابن الفنان الكبير راغب علامة إلى جدال واسع في أحد الكازينوهات في مدينة بيروت، حيث تعرض للضرب، كما تم تداول بعض الصور وبعض المقاطع الفيديو الى تعرض ابن راغب علامة وهو خالد علامة ال الضرب المبرح على رأسه، مما استدعى الى تدخل الأمن لفض المشكلة، حيث زادت عمليات البحث بشكل كبير في التعرف على فيديو الإعتداء بالضرب على ابن راغب علامة.

من هو ابن راغب علامة

يعد ابن راغب علامة من الشخصيات المعروفة والبارزة في مدينة الكويت، حيث تعرض ابن راغب علامة خالد علامة الى هجوم أمس في أحد الكازينوهات في بيروت، ويعد خالد من الشخصيات التي لها ظهور إعلامي كبير عبر السوشيال ميديا، مما ادعى الكثير في التعرف على ابن راغب علامة:

الاسم : خالد راغب علامة.

يحمل الجنسية :الكويتية.

يعتنق الديانة: الاسلامية.

يبلغ من العمر: 27 عاما.

يعمل في الإعلام.

يقيم في لبنان في الوقت الحالي.

له نشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب الاعتداء على ابن راغب علامة

تداول الكثير من نشطاء السوشيال ميديا في صباح يوم الخميس بعض الفيديوهات الخاصة بالاعتداء على ابم راغب علامة، ويظهر بالفيديو تعرض خالد راغب علامة الى الضرب بواسطة صحن على رأسه، أثناء جلسة بينه وبين اصدقائه في أحد الكازينوهات في بيروت، وحسب ما قال أحد المقربين للشاب خالد ابن راغب علامة، أن الهجوم التي تعرض له حالد على سبيل المزاح فقط من قبل أحد أصدقائه،حيث تم كسر الصحن على رأسه بطريقة فكاهية فقط.

فيديو الإعتداء بالضرب على ابن راغب علامة

انتشر فيديو قبل أيام قليل عبر منصات التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه الشاب خالد ابن راغب علامة، وأحد الأشخاص يقوم بكسر الصحن على رأسه، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤلات حول سبب الاعتداء بالضرب على ابن راغب علامة حيث بين أحد المقربين لخالد، بأن الضرب كان على سبيل المزاح فقط، وليس كما يدعي البعض بالاعتداء.

يعد خالد راغب علامة من المشاهير عبر منصات التواصل الإجتماعي، في الفترة الأخيرة أصبح اسمه ترند عبر السوشيال ميديا بعد الإعتداء بالضرب على ابن راغب علامة على سبيل الضحك والفكاهة.