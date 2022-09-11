الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.. وهذا تعليق والدتها

حكَمْت محكَمْة جنايات الجيزة المصرية، الأحد، على القاضي أيمن حجاج وشريكه، المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتضمن الحكَمْ عدة أحكام من أهمها الحكَمْ بالشنق للقاضي وشريكه حسين الجرابلي بتهمة الأولى وهِيْ القتل العمد مع سبق الإصرار، والتهمة الثالثة وهِيْ تشويه الجسد وإخفائك. الميزات

النقطة الثانية من العقوبة تضمنت معاقبة المتهمين بالسجن لمدة سنة مع الأشغال الشاقة والإعدام عَنّْ كل منهم للتهمة الثانية وهِيْ حيازة أسلحة ومواد بدون ترخيص لارتكاب الجريمة.

أما النقطة الثالثة من الحكَمْ فقد اشتملت على مصادرة الأدوات المضبوطة فِيْ التهمة الثالثة، والنقطة الرابعة أحالت إلَّى الدعوى المدنية فِيْ الدعوى، وهِيْ طلب تعويض من قبل أهل الضحية أمام المحكَمْة المختصة بلا مصاريف.

وأثناء النطق بالحكَمْ، هرب القاضي المدان من وسائل الإعلام وأخفى وجهه بـ “قناع طبي”، فِيْما ظهر شريكه فِيْ نهاية القفص دون أي رد فعل على الحكَمْ.

وجاء الحكَمْ بعد تقديم أوراق المتهمين إلَّى المفتي فِيْ 16 آب لإبداء رأيه القانوني، مشيرًا إلَّى أن “رأيه غير ملزم للمحكَمْة”.

وصلت أسرة الصحفِيْة شيماء جمال إلَّى محكَمْة جنايات الجيزة فِيْ مصر، والتي أغلقت القضية بإصدار الحكَمْ النهائي.

وقالت والدة المذيعة، شيماء جمال، إن المدعى عليه رتب منذ فترة لقتل ابنتها واصطحبها إلَّى المزرعة بحجة أنه “عاملها على أنها مفاجأة”، مضيفة أن شريك المتهم أكد أنه موجود هناك فقط. “تناول الشاي” ولم نشاهد شيئًا، على الرغم من “أننا وجدنا اللحم فِيْ شعر ابنتي، أي أنها كانت تقاوم”.

وبعد النطق بالحكَمْ صرخت والدة الضحية “أشكرك يارب. أشكرك على قضاء مصر حق ابنتي جاه”.

وأشارت إلَّى أنها ستتلقى التعازي فِيْ منزلها بعد تسلم أهالي المتهمين جثثهم، حيث تسلمت جثة ابنتها المتوفاة.

وكانت النيابة المصرية قد أحالت فِيْ وقت سابق المتهمين فِيْ تلك القضية التي شغلت الرأي العام فِيْ البلاد، إلَّى محاكَمْة جنائية، بعد أن أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج زوج الضحية عازم على التخلص منها. بعد أن هدده بالكشف عَنّْ أسراره، وساومه مطالبا بمبالغ مالية فِيْ المقابل. صمته فعرض على حسين الجرابلي (المتهم الثاني) مساعدته لقتلها.

وأشارت النيابة فِيْ ذلك الوقت إلَّى أن المتهمين اشتروا أدوات لحفر القبر، وأعدوا مسدسًا وقطعة قماش لعصر مجزرة الضحية وشل مقاومته، وسلاسل حديدية وأربطة لنقل الجثة إلَّى الحفرة. بعد قتله، ومادة حارقة لتشويه ملامحه قبل دفنه.