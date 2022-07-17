الإعلام الغربي نتائج زيارة بايدن انتصار حقيقي لـ السعودية 

حظيت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركته في فعاليات قمة جدة للأمن والتنمية بمعظم التغطية الصحفية الأمريكية للأحداث الجارية، حيث ذكرت تقارير أن النتائج في هذين اليومين انتصار حقيقي للسعودية. عربي.

من رويترز إلى ذا ويك ويو إس نيوز ونيويورك تايمز، هذا ما جاء في أبرز تحليل سياسي لنتائج زيارة بايدن.

1- تحالف دائم مع المملكة

تكاد صحيفة أمريكية لم تخلو من تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان وستظل حليفة للسعودية من أجل التعاون الاستراتيجي والسياسي والأمني ​​، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة والفضاء.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز بهذا البيان، أدركت دول العالم أن الشرق الأوسط بشكل عام، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، مكان استثماري تنافسي وجيد حيث الدول الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. التنافس على الفرص أيضًا.

2- انتصار حقيقي للسعودية

قال الأسبوع أدلى بايدن بتصريحات كبيرة حول رؤية إدارته للشرق الأوسط أثناء وجوده في جدة، وكانت جميع تصريحاته مؤيدة للرياض بشكل أو بآخر.

وتابع قال بايدن للسعودية والولايات المتحدة مصالح متقاربة عندما يتعلق الأمر بالاستقرار الإقليمي، وهذا المعنى يعطي للسعوديين انتصارًا حقيقيًا.

3- عقود 18 صفقة

أما بالنسبة لرويترز ويو إس نيوز، فقد سلطوا الضوء على العقود والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تضمنت اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والصحة والفضاء وقعت هيئة الفضاء السعودية اتفاقية أرتميس مع وكالة ناسا. لاستكشاف القمر والمريخ.

وقالت التقارير كل هذا جاء في إطار دعم رؤية 2030 وبالتالي كانت الرياض المستفيد الأول من هذه الزيارة على حد تعبيرها.

لقطات من التغطية الصحفية الغربية لنتائج زيارة بايدن للسعودية