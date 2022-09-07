“عاجل” الإعلان عن معدلات القبول الموحد 2022 الأردن وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونياً عبر admhec.gov.jo ،كما أعلن بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عن مفاتيح التنسيق والقبول الخاصة بطلبة التوجيهي ،وكذلك التخصصات العلمية والفنية والأدبية كذلك استعداد كافة المؤسسات التعليمية الى استقبال العام الدراسي.

رسوم القبول الموحد 2022 الأردن

بعد تحديد معدلات القبول الموحدة للأردن 2022، يبدأ مَوعِد تقديم طلبات الانتساب لإحدى الجامعات المتاحة يوم الثلاثاء 23 آب 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 آب 2022، بحسب مهند الخطيب. مدير وحدة القبول والتنسيق الموحد فِيْ الأردن، وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات الأردنية قد تشهد زيادة ملحوظة فِيْ حضور الطلاب هذا العام، ومن أشهر الجامعات المعتمدة فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية للالتحاق بالمدارس المعروضة ما يلي:

جامعة الزيتونة الحكومية.

جامعة جرش الخاصة.

جامعة عمان الأهلية.

جامعة محافظة البتراء.

الجامعة الأردنية الألمانية الدولية.

جامعة البلقاء التطبيقية.

جامعة الدولة الأردنية.

جامعة مؤتة.

جامعة تبوك الدولية.

جامعة الطفِيْلة التقنية.

جامعة الحسين بن طلال.

جامعة ال البيت.

الجامعة الهاشمية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا.

جامعة اليرموك.

خطوات تسجيل رغبات 2022

يمكنك تسجيل رغباتك للجامعات الأردنية بالذهاب إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد واتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الرسمي بوحدة التنسيق الموحد للقبول

ثانياً يجب على الطالب إنشاء حساب جديد لنفسه على موقع التنسيق مع إدخال رقمه الوطني.

ثالثا يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة للطالب والبيانات الموجودة على شهادة الثانوية العامة لعام 2022.

رابعًا، سجل رغباتك المتوافقة مع متوسط ​​الدرجات والحد الأدنى مع إرفاق المستندات المطلوبة.

أخيرًا تقوم بدفع جميع الرسوم المقررة، ثم قم بحفظ الرغبات واضغط على زر “إرسال”.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر موقعها الرسمي عن معدلات القبول الموحد فِيْ الأردن لعام 2022 للجامعات الأردنية، وأوضحت معدلات التنسيق والبيانات والمستندات التي يجب إعدادها للتقدم إلى أي من الجامعات الأردنية، ونقدم هذا. الموضوع من خلال موقع الويب الخاص بك كل هذه البيانات والمعلومات الواردة فِيْ الفقرات السابقة، تابعنا وسنوافِيْك بكل الأخبار.

مؤشرات القبول الموحد فِيْ الجامعات الأردنية

الجدير بالذكر أنه وكَمْا صرح السيد مهند الخطيب مدير الوحدة الموحدة للقبول والتنسيق فِيْ الأردن، قد تشهد الجامعات الأردنية زيادة ملحوظة فِيْ حضور الطلاب هذا العام، وقد قدمنا ​​لكَمْ من خلال هذا الموضوع من خلال موقعكَمْ الالكتروني اسمحوا لي أن أعرف فِيْ الفقرات أعلاه أشهر الجامعات الأردنية التي تستقبل أكبر عدد من الطلاب بين جميع الجامعات الأردنية.

“عاجل” الإعلان عن معدلات القبول الموحد 2022 الأردن وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونياً عبر admhec.gov.jo كما أوضحت بعض الجامعات والكليات على ضرورة متابعة الصفحات الإلكترونية الخاصة بها من أجل متابعة سير العمليات والتطورات داخل المؤسسة.