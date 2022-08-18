 الإعلان عن هاتف HONOR-70 يخرج للأضواء

انطلقت HONOR، الشركة التقنية الرائدة عالمياً، في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، للإعلان عن هاتف HONOR-70 المتوافق مع تطبيقات وخدمات Google، وهو أحدث إضافة إلى مجموعتها المتطورة من الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف HONOR-70 في السوق السعودي بنسختين 128 + 8 جيجا بايت بسعر (1،799 ريالًا) و 256 + 8 جيجا بايت بسعر (1،999 ريالًا).

تصميم الأزياء

يتميز الهاتف الجديد بنظام كاميرا ثلاثي مذهل وتصميم منحني أنيق وعصري، كما تقدم الشركة ابتكارات في الكاميرا والتصميم والأداء والميزات، مما يوفر تجربة مستخدم قوية وممتازة.

يحتوي الهاتف أيضًا على وضع Solo Cut Vlog الأول في الصناعة، والذي يوفر لمدوّني الفيديو الذين يتابعون شخصًا معينًا في فيديو جماعي وينتجون مقطعي فيديو عالي الدقة في وقت واحد، مما يجعله الجهاز المثالي لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في اختيار بطل لقصتهم. مع مستشعر الكاميرا الرائد SONY IMX800 1 / 1.49 بوصة وكاميرا الفيديو الرئيسية SONY IMX800 بدقة 54 ميجابكسل.

يجلب الهاتف ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين جيل الشباب من تحقيق تطلعاتهم في إنشاء مدونات فيديو مذهلة، ويتيح HONOR 70 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند تسجيل الفيديو القياسي.

العلامات شرف الشرف 70