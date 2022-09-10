الإعلان عَنّْ شعار “القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022” فِيْ دبي

أعلنت هِيْئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر عَنّْ موضوع الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن الشعار سيكون “قيادة العمل المناخي من خلال التعاون خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني”، وهُو ترجمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للنهُوض بالعمل المناخي وتعزيز الشراكات والجهُود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.

زخم المبادرات المناخية

وستناقش القمة، التي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي يومي 28 و 29 سبتمبر فِيْ مركز دبي التجاري العالمي، مجالات التعاون المشترك والتبادل. الخبرات والمعرفة بين الجهات المعَنّْية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص لزيادة مبادرات الزخم المناخية وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

سيعقد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والعضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي ورئيس منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، مؤتمرا صحفِيْا فِيْ 13 سبتمبر للكشف عَنّْ تفاصيل نسخة هذا العام القمة التي تركز على أربعة محاور هِيْ الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والشباب، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وستعقد القمة هذا العام استعدادًا للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، والتي ستستضيفها جمهُورية مصر العربية فِيْ نوفمبر المقبل، والعشرون. الدورة الثامنة للمؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل. أهم حدث دولي على أجندة العمل المناخي ويعزز ريادة دولة الإمارات وجهُودها فِيْ مجال العمل المناخي.

منصة مثالية

وقال الطاير إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تواصل العمل كَمْنصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون ومواءمة الاستراتيجيات وتنسيق الجهُود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلَّى الحياد الكربوني. معًا نخبة من صناع القرار والخبراء العالميين تحت سقف واحد “. لمناقشة المتطلبات الحالية والمستقبلية لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر. كَمْا تشكل القمة منصة لدعم جهُود دولة الإمارات وجهُودها فِيْ تبني حلول خضراء مبتكرة تساهم فِيْ تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية، مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة “.