الإغلاق والفتح المتكرر للأدوية قد يؤثر على جودتها

أكد رئيس قسم الاستعدادات النهائية بهيئة الغذاء والدواء، عبدالله السدحان، أن تكرار إغلاق وفتح الأدوية يمكن أن يؤثر على جودتها.

تاريخ انتهاء صلاحية الدواء

وتابع السدحان، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن لكل دواء مدة صلاحية بعد فتح عبواته إذا تم استخدامه أكثر من مرة، موضحا أن هذه الفترة التي يحتفظ خلالها العقار بمواصفاته الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية. .

تعليمات النشرة

ولفت إلى أن العقار يتأثر بالتعرض للهواء والرطوبة وغيرهما من المؤثرات، الأمر الذي يتطلب وضع تعليمات في الحشوات الداخلية للأدوية بهذا الشأن.