الإفراج الجمركي عَنّْ السلع.. كَيْفَ تؤثر إجراءات الحكومة المصرية على المواطنين

رحب المستوردون فِيْ مصر بالإجراءات الحكومية لحل مشكلة تكدس البضائع بالموانئ المصرية.

أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، الثلاثاء الماضي، عَنّْ إجراءات استثنائية لتسهِيْل الإفراج عَنّْ الواردات وتخفِيْف الأعباء على المستوردين فِيْ مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويرى المستوردون أن الإجراءات المعلنة ستعوض نقص بعض السلع فِيْ الأسواق المحلية مما سيؤثر على الأسعار، مشيرين إلَّى أن القرار سيؤدي إلَّى تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير فِيْ الفترة الأخيرة.

وكشف وزير المالية، أن القرارات الأخيرة تأتي لتخفِيْف أعباء الطوابق والغرامات، وخفض التكاليف على السلع التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.

علق عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية فِيْ مصر، أحمد الملواني، أن قرارات الإفراج عَنّْ البضاعة جاءت فِيْ الوقت المناسب، مما يؤدي إلَّى توافر مستلزمات الإنتاج والسلع، ويحد من الارتفاع. فِيْ أسعار السلع ويساهم فِيْ تدهُورها مما يؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وأضاف لـ “العرب اليوم نيوز” أن الإجراءات ستسهم فِيْ خفض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 30٪ خلال الفترة الماضية مع أزمة الاعتمادات المستندية.

اشتكى عدد من المستوردين فِيْ الفترة الماضية من تكدس البضائع بالموانئ المصرية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك نتيجة نقص الدولار مما دفع مجلس الوزراء المصري لاتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة بالتنسيق. مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتسهِيْل حركة الواردات وتوفِيْر الدولار.

فِيْ فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بوقف التعامل مع مستندات التحصيل فِيْ عمليات الاستيراد واستخدام نظام الائتمان المستندي بدلاً منه، باستثناء 15 سلعة فقط، مما أدى إلَّى أزمة بين المستوردين لعدم تمكنهم من توفِيْرها. عملة أجنبية.

قال حمادة العجواني، عضو شعبة المستوردين فِيْ مصر، إن قرارات الإفراج عَنّْ الشحنات المخزنة قد تؤدي إلَّى انخفاض أسعار الآلات والمعدات بنسبة 40٪ خلال الفترة المقبلة، نتيجة لكثرة المعروض.، قائلا أن الأمر نفسه ينطبق على السلع الاستهلاكية.

أعلنت وزارة المالية عَنّْ عدد من الإجراءات منها الإفراج عَنّْ أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية وتنتظر تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلَّى وقف تحصيل غرامات جمركية بسبب التأخير فِيْ الإفراج والمستندات.