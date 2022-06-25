الإفراط في النشويات يسبب التشمع الكبدي

وأوضح خبير السرطانات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري بعض أسباب تراكم الدهون في الكبد.

وأشار الخضيري إلى أن الكعك والنشويات المقلية والكربوهيدرات من أهم أسباب تراكم الدهون في الكبد. يحدث التفاعل والتمثيل الغذائي. للجليكوجين، جلوكونات. الذي يتحول إلى دهون.

تليف الكبد

وحذر من أن إهمال دهون الكبد يؤدي إلى تليف الكبد وفقدان الوظيفة وظهور ما يعرف بالتليف الكبدي الذي يشبه أعراض الكبد الكحولي الذي يصيب متعاطي الكحول.

وأشار إلى أن سكر النشا من المواد التي تزيد من ترسب الدهون حول الكبد.

تقليل دهون الكبد

ونصح الخضيري بتقليل المعجنات والكربوهيدرات والنشويات والسكريات. والإكثار من تناول الخضار الورقية والخضراوات والليمون والمشي والقهوة وحدها التي لا تحتوي على إضافات.

كما نصح باتباع الحميات، والاهتمام بطبيعة الطعام، والالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب في حالة الوصول إلى مراحل العلاج.