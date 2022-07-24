الإفراغ العقاري الإلكتروني يسجل 30 ألف عملية

وأكدت وزارة العدل أن عمليات إفراغ العقارات إلكترونيًا بلغت 30 ألف عملية خلال النصف الأول من عام 2022 م. إفراغ العقارات إلكترونياًوأشار إلى أنه تم رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب الملاك في إفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

خدمات وزارة العدل

وأوضحت الوزارة أن إفراغ العقارات متاح إلكترونيًا على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وسهلة، مما يتيح للبائع والمشتري استكمال إجراءات التفريغ والاتفاق على تفاصيل البيع تلقائيًا دون الحاجة إلى موافقة كاتب العدل. أو كاتب العدل في أقل من 60 دقيقة ملكية الحسابات المصرفية بالإضافة إلى التحقق من سداد الضريبة العقارية وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التكنولوجيا وتقديم أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين وتسهيل الإجراءات في ضوء ذلك. من عملها على مجموعة من مبادرات التطوير والإصلاح، والتي من شأنها تحسين كفاءة التوثيق والأمن العقاري.