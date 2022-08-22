الإفلاس يطارد 8 ملايين عراقي لتعطل إقرار موزانة 2022

دخل نحو ثمانية ملايين موظف عراقي فِيْ أزمة مالية حادة تهددهم بالإفلاس، بسبب تأخر إقرار موازنة العام 2022.

ويؤثر الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق منذ 10 أشهر، وتداعياته، على معظم مرافق عمل المؤسسات التشريعية، وعلى رأسها تأخر الموافقة على موازنة 2022.

والأزمة السياسية فِيْ العراق تنتقل من مداريها التشريعي والتنفِيْذي إلَّى الدخول فِيْ مناطق لا تتعرض للضرر أو التعطيل تتعلق بتعطيل تأمين رواتب موظفِيْ قطاع الدولة بسبب التأخير فِيْ إقرار الموازنة.

أثار عدد من الشخصيات السياسية والنيابية العراقية أزمة تعطل صرف رواتب الموظفِيْن بسبب التأخير فِيْ إقرار الموازنة وضرورة موافقة مجلس تشريعي على مخرجات الصرف الطارئ لتسيير الأمور المالية فِيْ البلاد. جوانب الصرف والإنفاق.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حذر فِيْ 11 آب / أغسطس من مغبة تأخير إقرار الموازنة وتداعيات ذلك الانقطاع على تراجع مستوى الخدمات الأساسية فِيْ مجال الكهرباء والصحة، واصفا ذلك بانخفاض مستوى الخدمات الأساسية فِيْ مجال الكهرباء والصحة. “مادة خطيرة”.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر صالح لـ “العرب اليوم الاخبار” ان “معطيات الازمة السياسية الحالية فِيْ العراق توحي باحتمال عدم الموافقة على موازنة 2023 وهذا فرق فِيْ تاريخ البلاد منذ قرابة اثنين. وقد اعتمدت الميزانية مسار التبادل وفق القانون رقم 13 للإدارة المالية، تلاه إقرار قانون الطوارئ للأمن الغذائي لتلافِيْ تداعيات ذلك الأثر بما يضمن استمرار عمل المؤسسة. مؤسسات الدولة فِيْ معظم المجالات.

وبحسب بيانات شبه رسمية يبلغ عدد موظفِيْ الحكومة فِيْ العراق نحو 8 ملايين.

تمثل رواتب الموظفِيْن ونفقات التشغيل بشكل عام أكثر من 60٪ من الميزانية العامة للبلاد، والتي تعتمد حوالي 94٪ من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدرة. إن مثل هذا الابتزاز يؤثر على معيشة شريحة أكبر من العراقيين. وقال العلي لـ “العرب اليوم نيوز”، إن الادعاءات التي ترددت بشأن تعطيل دفع رواتب ورواتب الموظفِيْن للعام المقبل غير صحيحة. وتابع الخبير الاقتصادي “قانون إدارة الدولة رقم 6 لسنة 2017، وما تلاه من تعديلات لاحقة فِيْ 2022، وضمن المادة 13، منحت الحكومة صلاحيات الصرف بنسبة معينة فِيْ حال التأخير فِيْ إقرار الموازنة على أساس البيانات المالية للعام السابق .. الصراع بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي مستعر منذ شهُور إعلان اعتصام مفتوح.