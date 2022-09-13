الإمارات أرض الفرص.. انطلاق Wio Bank أول منصة مالية متكاملة بالمنطقة

أعلن بنك Wio اليوم عَنّْ إطلاقه رسميًا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح أول منصة مالية متكاملة من نوعها فِيْ المنطقة.

تهدف منصة Wio Bank إلَّى إحداث تحول نوعي فِيْ نماذج التشغيل المصرفِيْة نحو المزيد من التحول الرقمي فِيْ المستقبل.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلَّى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقد المقبل وتعزيز مكانة الإمارات كَمْركز للاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. تقدم المنصة الجديدة حلولاً فِيْ ثلاثة قطاعات التطبيقات المصرفِيْة الرقمية، والتمويل المضمّن، والحلول المصرفِيْة كخدمة.

تطبيقات مصرفِيْة رقمية متكاملة

سيطلق Wio مجموعة من التطبيقات المصرفِيْة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، مما يوفر وصولاً سريعًا وسهلاً إلَّى الخدمات المصرفِيْة وتمكينهم بالأفكار والمعلومات والأدوات لإدارة حياتهم الشخصية والتجارية بكفاءة.

يخطط Wio لنقل الخدمات المصرفِيْة إلَّى نقاط تفاعل العملاء وتقليل حاجتهم للذهاب إلَّى القنوات المصرفِيْة للوصول إلَّى الخدمات المصرفِيْة. ستلعب Wio دورًا نشطًا فِيْ دمج الخدمات المالية المصممة خصيصًا مع المنصات الرقمية الرائدة فِيْ المنطقة لدعم الاقتصاد الرقمي.

شراكات لتقديم خدمات الحلول المصرفِيْة

ستشترك Wio مع الشركات الرقمية لتقديم خدمات “مصرفِيْة كخدمة” جاهزة وموحدة لتمكين هذه الشركات من تقديم منتجات وخدمات مصرفِيْة لعملائها. من المتوقع أن يصل حجم سوق الحلول المصرفِيْة كخدمة إلَّى 9 تريليونات درهم على مستوى العالم بحلول نهاية هذا العقد.

قال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة بنك Wio “نحن فِيْ Wio Bank حريصون على المساهمة فِيْ تحقيق طموحات التحول الرقمي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساعدة فِيْ إنشاء نظام مالي رقمي قوي يوفر خدمات مصرفِيْة و تجربة مستخدم على مستوى عالمي، وتضع أسس اقتصاد المستقبل. ”

وأضاف “إن منصة Wio Bank تمهد الطريق للجيل القادم من الخدمات المصرفِيْة فِيْ المنطقة، والتي ستتيح للعملاء الوصول إلَّى هذه الخدمات بسهُولة ودعمهم لتحقيق المزيد فِيْ حياتهم التجارية والشخصية”.

وقال جايش باتيل، الرئيس التنفِيْذي لبنك Wio “مع استمرار الثورة الرقمية فِيْ إحداث تغييرات فِيْ الاقتصادات المختلفة، أصبح من الضروري تطوير نماذج تشغيل جديدة تساهم فِيْ نمو الأعمال الرقمية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. نعتقد أن التطور التالي للخدمات المصرفِيْة هُو التحول من الخدمات المصرفِيْة التقليدية عبر الإنترنت والخدمات المصرفِيْة الرقمية إلَّى منصات مصرفِيْة رقمية متكاملة، ويسعدنا إطلاق Wio كأول منصة مالية متكاملة من نوعها فِيْ المنطقة “.

وأضاف “سيركز Wio على تقديم أحدث التطبيقات المصرفِيْة الرقمية للعملاء ودمج الخدمات المالية فِيْ الأعمال الرقمية للمستهلكين. كَمْا سنوفر منصة الخدمات المصرفِيْة كخدمة لشركات FinTech والشركات غير المالية بهدف الإسراع إنشاء حلول مبتكرة وشاملة للعملاء “.

أطلق Wio Bank أول تطبيق مالي متكامل له، Wio Business.

والذي يوفر للشركات الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً سهلاً إلَّى الخدمات المصرفِيْة ويمكّنهم من خلال خدمات مبتكرة تتجاوز الخدمات المصرفِيْة. تم تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع العملاء بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإطلاق أعمالها بسرعة من خلال توفِيْر أدوات مصرفِيْة سهلة وبسيطة لإدارة الأعمال بشكل أفضل.

قال جايش باتيل، الرئيس التنفِيْذي لبنك Wio “نحن متحمسون جدًا لإطلاق أول منتج لدينا مصمم خصيصًا لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف “لقد قمنا بتبسيط عملية فتح الحساب لتقديم حساب فعال فِيْ يوم واحد فقط. تتيح ميزاتنا المبتكرة لعملائنا إدارة النفقات وتتبعها بسهُولة، وتبسيط عملية الادخار لضريبة القيمة المضافة، وإدارة المستحقات من خلال خدمات الفواتير وقبول الدفع من خلال تطبيق Wio Business، مما سيسمح لمجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، الذين يلعبون دورًا حيويًا فِيْ النمو الاقتصادي للبلد، للوصول إلَّى الخدمات المصرفِيْة وخدمات دعم الأعمال بطريقة سريعة ومريحة ورقمية بالكامل. ”

تم إطلاق تطبيق Wio Business فِيْ إصدار تجريبي فِيْ وقت سابق من هذا العام، ولاقى قبولًا جيدًا من قبل مستخدميه الأوائل، حيث سجل التطبيق 73 نقطة على مؤشر NPS Net Promoter Score. يتوفر Wio Business الآن على Apple App Store و Google Play مقابل رسم اشتراك شهري قدره 99 درهمًا إماراتيًا.

ستعمل منصة Wio Bank باستمرار على توسيع منتجاتها وخدماتها من خلال تصميم حلول مبتكرة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة فِيْ تحويل الخدمات المصرفِيْة فِيْ الإمارات العربية المتحدة.