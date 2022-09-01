الإمارات إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا خلال أسابيع

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إن بلاده تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تركيا خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي تصريحات وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بعد نحو أربعة أشهر من بدء المفاوضات بين البلدين.

وكتب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على تويتر، اليوم الخميس، “نسعى فِيْ الأسابيع المقبلة لاستكَمْال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع أحد أهم الاقتصادات فِيْ المنطقة. . “

وكتب وزير التجارة التركي محمد معش على تويتر “ناقشنا الوضع الحالي للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي ينبغي اتخاذها لإبرام الاتفاقية”.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ووقعت اتفاقيات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.

وأشار الزيودي فِيْ تصريحات سابقة على هامش الزيارة الأخيرة لوفد إماراتي رفِيْع المستوى إلَّى تركيا، إلَّى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تضرب بجذورها، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلَّى حد كبير. حوالي 50.4 مليار درهم خلال عام 2022، محققة نمواً بنسبة 54٪ مقارنة بعام 2022، بزيادة قدرها 86٪ مقارنة بعام 2022، فِيْما تستحوذ تركيا على أكثر من 3٪ من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتحتل المرتبة السابعة. أكبر شريك تجاري لها.

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فِيْ تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم نهاية عام 2022، فِيْما بلغت قيمة الاستثمارات التركية فِيْ الإمارات 1.1 مليار درهم نهاية عام 2022، وأعلنت الإمارات عَنّْ إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار. للاستثمار فِيْ تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية ثنائية. ، دليل على التسارع الإيجابي فِيْ هذه العلاقات، وهُو تسارع ستظهر آثاره الإيجابية على مستويات مختلفة.