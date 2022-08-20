الإمارات الأكثر جذبًا للمليونيرات فِيْ العالم.. لماذا يفضلها الأثرياء

يومًا بعد يوم، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أكثر تنافسية، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضًا فِيْ مختلف المجالات، حيث إنها وجهة مثالية للباحثين عَنّْ أسلوب الحياة الحديث.

المليونيرات الأكثر جاذبية فِيْ عام 2022

اليوم، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا عالميًا فِيْ كَيْفَِيْة إنشاء بيئات عمل مرنة وتنافسية قادرة على جذب أصحاب الملايين من جميع أنحاء العالم.

تصدرت الإمارات قائمة الدول التي استقطبت أكبر صافِيْ تدفقات من الأفراد ذوي الملاءة العالية فِيْ العالم فِيْ عام 2022، بحسب تقرير صادر عَنّْ شركة الاستشارات الاستثمارية للمواطنة العالمية والإقامة “Henley & Partners”.

وذكر التقرير، الذي يركز على المستثمرين الذين تبلغ ثرواتهم الصافِيْة مليون دولار أو أكثر، أن الإمارات أصبحت محط أنظار المستثمرين الأثرياء، ومن المتوقع أن تشهد أكبر تدفق صافٍ للأفراد ذوي الثروات الصافِيْة العالية. [HNWIs] عالميًا فِيْ عام 2022.

ومن المتوقع أن تشهد الدولة أعلى صافِيْ تدفقات على مستوى العالم هذا العام، وواحدة من أكبرها على الإطلاق، (4000 مليونير)، بزيادة هائلة قدرها 208٪ عَنّْ صافِيْ التدفقات لعام 2022 التي كانت حوالي 1300 مليونير.

صرح يورج ستيفن، الرئيس التنفِيْذي لشركة Henley & Partners، أنه بحلول نهاية هذا العام، يتوقع أن ينتقل 88000 مليونير إلَّى بلدان جديدة، أي أقل بمقدار 22000 مما كان عليه قبل الوباء. سيشهد العام المقبل أكبر هجرة لأصحاب الملايين بينهم نحو 125 ألف مليونير.

تصدرت الإمارات قائمة الدول العشر المتوقع أن تجذب صافِيْ تدفقات الأثرياء فِيْ عام 2022، تليها أستراليا 3500، وسنغافورة 2800، وإسرائيل 2500، وسويسرا 2200، والولايات المتحدة 1500، والبرتغال 1300، واليونان 1200، وكندا 1000، والجديد. زيلندا 800. من أصحاب الملايين إلَّى مالطا وموريشيوس وموناكو.

بينما تصدرت روسيا قائمة الدول التي طردت أصحاب الملايين عام 2022، مسجلة هجرة 15 ألف مليونير، تليها الصين 10 آلاف، والهند 8000، وهُونغ كونغ 3000، وأوكرانيا 2800، والبرازيل 2500، والمملكة المتحدة 1500.

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التأشيرة الذهبية فِيْ عام 2022، وهُو صالح لمدة تصل إلَّى 10 سنوات ويهدف إلَّى تشجيع المواهب الاستثنائية والمستثمرين الأجانب على ترسيخ جذور أعمق فِيْ البلاد.

ذكر تقرير Henley أن هذا يعكس الارتفاع الملحوظ فِيْ تصنيف مؤشر Henley Passport على مدى العقد الماضي، حيث ركز على جذب السياحة والتجارة من خلال تنفِيْذ سلسلة من التنازلات المتبادلة عَنّْ التأشيرات ونهج مرن لتكييف لوائح الهجرة. لجذب الثروة الخاصة ورأس المال والمواهب.

وأشار التقرير إلَّى أن المملكة المتحدة، التي تم تصنيفها فِيْ السابق على أنها مركز مالي عالمي، لا تزال تتكبد خسارة ثابتة فِيْ هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يصل صافِيْ التدفقات الخارجة إلَّى 1500 لعام 2022.

وفِيْ الوقت نفسه، فإن جاذبية الولايات المتحدة تتضاءل أيضًا، حيث أصبحت البلاد أقل شعبية لدى المليونيرات المهاجرين مما كانت عليه فِيْ أيام ما قبل كوفِيْد، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى التهديد بفرض ضرائب أعلى. لكن الولايات المتحدة لا تزال تجتذب المزيد من الأشخاص أصحاب الثروات الصافِيْة أكثر مما تخسر، مع توقع تدفق صافٍ قدره 1500 فِيْ عام 2022. ومع ذلك، فإن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 86٪ عَنّْ مستويات عام 2022، عَنّْدما كان صافِيْ تدفقها إلَّى الداخل 10800 مليونير.

الإمارات .. بيئة مثالية للاستثمار الأجنبي المباشر

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عَنّْ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). احتلت الدولة المرتبة 17 عالمياً فِيْ تدفقات الاستثمار الخارجي إلَّى دول العالم، بإجمالي 22.5 مليار دولار، بمعدل نمو 19٪ عَنّْ عام 2022.

يضاف التقدم الموثق فِيْ التقرير إلَّى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإمارات مؤخراً بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بدءاً بتعافِيْها السريع من آثار جائحة كوفِيْد 19، وتحقيقها أعلى نمو بالمنطقة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪، مروراً بإطلاق الخمسين مشروعاً ومبادرة استراتيجية متكاملة تهدف إلَّى دفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة وفق أهداف طموحة وطويلة الأمد. مسار التنمية، وكلها تهدف إلَّى زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية فِيْ الدولة، مع تمكين وتطوير الاستثمارات الإماراتية الصادرة فِيْ جميع أسواق العالم، بما فِيْ ذلك قمة الاستثمار العالمية Investopia التي تهدف إلَّى ترسيخ مكانة الإمارات فِيْ عالم الاستثمارات المستقبلية والاقتصاد الجديد وتهدف إلَّى جذب 550 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية حتى 203 0.

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي ساهمت فِيْ تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية واحتلالها لمراتب متقدمة بين أفضل 20 وجهة عالمية جذب الاستثمار الأجنبي.

هناك مزايا وحوافز عديدة ومتنوعة للاستثمار فِيْ دولة الإمارات، حيث جاءت 10 مزايا وحوافز رئيسية وجديدة للمساهمة فِيْ رفع القدرة التنافسية لدولة الإمارات فِيْ مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة قادرة على ريادتها. منطقة الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا فِيْ جذب الاستثمارات الأجنبية المتمثلة فِيْ ؛ إمكانية التملك الكامل للشركات بنسبة 100٪، سهُولة ممارسة الأعمال، وجود 44 منطقة حرة لتأسيس الشركات، تملك كافة الأشكال القانونية للشركات، لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال، الإقامة الذهبية للمستثمرين، تحويل الأرباح كاملة، سهُولة التعاقد معها عمال محترفون، تعريفة جمركية منخفضة، حوافز حصرية للقطاع الصناعي.

فِيْ أواخر عام 2022، وافقت الإمارات على أكبر مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية فِيْ الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية والتجارية فِيْ الدولة. وتضمنت التغييرات أكثر من 40 قانونًا تتعلق بمختلف القطاعات.